ATP Acapulco: Tien manda Zverev a casa e fa un favore a Sinner. Ansia per Ruud, Rune e Paul colpiti da un virus

Gli ottavi di finale del torneo di Acapulco regalano una serie di risultati a sorpresa con il tedesco numero 1 del seed che viene battuto dal giovane americano con il punteggio di 6-3, 6-4. Pioggia di ritiri in Messico.

Una giornata decisamente particolare quella vissuta al torneo di Acapulco con una serie di eliminazioni in serie che hanno visto coinvolti alcuni dei migliori giocatori. Il ko che sorprende maggiormente è quello di Alexander Zverev che viene sconfitto in due set e piuttosto nettamente dal giovane americano Learner Tien.

La vittoria di Tien

Due eliminazioni ai quarti di finale e una agli ottavi: Zverev ha scelto Sud e Centro America come preparazione al Double Sunshine statunitense. Il tedesco però non è sembrato al meglio e dopo aver perso la finale degli Australian Open contro Sinner ha rimediato delle eliminazioni piuttosto dure. In Argentina eliminazione ai quarti per mano dell’idolo di casa Franciso Cerendulo, a Rio uscita sempre ai quarti di finale e sempre contro un argentino ma stavolta si tratta di Comesaña, poi tappa ad Acapulco con eliminazione agli ottavi di finale contro il promettente 19enne Learner Tien, uno dei nomi più interessanti degli ultimi mesi.

Zverev è apparso decisamente nervoso. Il tedesco sarebbe dovuto essere in conferenza stampa dopo il match, un appuntamento previsto sia in caso di vittoria che di sconfitta, invece dopo il ko ha deciso di prendere rapidamente prima la via dello spogliatoio e poi quella dell’albergo mentre il suo avversario era ancora in campo.

Altro favore a Sinner

L’assenza di Sinner dal circuito, a causa della squalifica per il caso clostebol, doveva servire da incentivo per i suoi avversari per provare a dare l’assalto al primo posto della classifica. Invece a cominciare dal tedesco Zverev sembra che nessuno sia in grado di approfittarne. La tappa ad Acapulco per Sasha rappresentava soprattutto la possibilità di lavorare in vista di Indian Wells e di Miami ma anche di provare a trovare qualche punto in classifica. Invece il distacco da Sinner (3295 punti) rimane invariato e per il tedesco c’è una settimana e una possibilità in meno di rosicchiare punti che gli consentirebbero di salire al primo posto.

Acapulco, ecatombe dei big: c’è preoccupazione

Gli ottavi di finale ad Acapulco lasciano con un po’ di preoccupazione in vista dei prossimi appuntamenti. La giornata del torneo messicano è stata soprattutto quella dei ritiri con tanti big che hanno deciso di non giocare o di non concludere la propria prestazione. A lasciare il torneo è stato il norvegese Ruud che non è sceso in campo contro il messicano Pacheco ma anche Tommy Paul che ha deciso di non giocare il match con il connazionale Giron. Mentre è durata solo pochi game la partita di Rune (contro Nakashima) prima di lasciare il campo. Tutti e tre i giocatori sarebbero stati colpiti da un virus intestinale che preoccupa anche in vista dei prossimi tornei. Avanzano ai quarti di finale il canadese Shapovalov che ha battuto Michelsen, e a sorpresa il belga Goffin che si è sbarazzato in due set di Ben Shelton.