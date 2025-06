F1 Austria, Vasseur scherza: "Io fuori dalla Ferrari? Non ci penso e dormo benissimo"

Le dichiarazioni di Vasseur dopo le seconde prove libere del Gran Premio d'Austria, dominate dalla McLaren: il team principal parla anche del suo futuro dato in bilico

Il Canada sembra essere stata solamente una battuta d’arresto per la McLaren. Dopo la gara a Montreal senza una papaya sul podio, Norris e Piastri tornano a dominare nel Gran Premio d’Austria. Una gara che ha sempre dato distacchi millesimali, ma i due piloti McLaren hanno ribaltato l’ennesima visione di questa stagione. Norris chiude davanti a Piastri, con Verstappen terzo e a tre decimi dall’inglese. Il solito spartito di quest’anno, con la sorpresa Lance Stroll che chiude in quarta posizione al ritorno nella monoposto dopo l’infortunio. Leclerc chiude quinto, ma il venerdì della Ferrari rimane una grande incognita.

Vasseur commenta gli aggiornamenti: “Mattinata caotica”

Rossa che in Austria porta il nuovo fondo, commentato così da Frédéric Vasseur ai microfoni di Sky Sport: “È andata bene, ma dobbiamo analizzare più in profondità”. Ma la valutazione è stata condizionata negativamente da quanto successo nella prima prova libera ad Hamilton. L’inglese, infatti, ha avuto problemi importanti con il cambio che ha dovuto sostituire per la seconda sessione. Vasseur ha detto: “La mattinata è stata caotica per via dei problemi al cambio di Lewis che ci ha fatto perdere gran parte della sessione. Vedremo stasera i dati delle prove”.

“Speriamo di lottare per la prima fila. Oggi McLaren…”

La Ferrari nelle prove libere non ha dato grandi strappi nel giro secco, dimostrando però un ottimo passo gara, del resto come è stato per gran parte della stagione finora. Ma comunque Vasseur ci crede di poter dare fastidio alle McLaren: “Spero di lottare per la prima fila. Credo che McLaren oggi abbia girato con poco carburante. Noi abbiamo fatto il solito, il passo di Charles era buono e ci concentreremo su questo”.

Una prestazione sottotono nel giro anche per dei problemi nel primo settore: “È dovuto al livello di carburante e alla mappatura”. Sarà una lunga nottata per i meccanici della Ferrari per capire il miglior assetto in vista della qualifica: “Innanzitutto guardiamo bene la macchina stasera perché è la prima volta con questo fondo, vedremo. Abbiamo fatto questi test per avere un paragone interno tra le due vetture, poi vedremo domani”.

Il futuro di Vasseur

La testa è tutta sul Gran Premio d’Austria, ma è inevitabile non pensare a tutte le voci che stanno arrivando dall’esterno. Vasseur viene sempre più dato fuori dalla Ferrari, si parla anche di un cambio nel corso della stagione verso la soluzione interna.

Ma l’attuale team principal non ci pensa: “Voci sul futuro? Noi restiamo concentrati sul nostro lavoro. Quando arrivi al weekend bisogna tenere la concentrazione di gruppo, siamo totalmente impegnati nel weekend e ci concentriamo su questo. Io dormo benissimo [ride, ndr]”.

Le monoposto torneranno in pista sabato 28 alle 12:30 con la terza e ultima sessione di prove libere, con il semaforo verde delle qualifiche che scatterà alle 16. Il weekend del Gran Premio d’Austria si chiuderà naturalmente con la gara alle 15.