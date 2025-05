Roland Garros, Paolini risorge a un passo dalla sconfitta: Yuan ko al 3°set. Prima gioia slam per Gigante

Con qualche sofferenza di troppo Paolini approda al secondo turno del Roland Garros e prosegue la sua difesa della finale del 2024. Giornata da incorniciare per Gigante

Inizia col brivido il Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini, che dopo un primo set dominato rischia grosso contro Yue Yuan ritrovandosi sotto di un break nel terzo parziale, riuscendo però a risollevare un match che sembrava starle sfuggendo di mano. Continua dunque la difesa della finale conquistata nel 2024 da Jas. Festeggia anche Matteo Gigante, che a Parigi ha conquistato la sua prima vittoria a livello slam.

Paolini fa e disfa nei primi due set

L’approccio al debutto al Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini sembra preannunciare un match senza storia in favore dell’azzurra, praticamente unica giocatrice in campo in un primo set che l’ha vista conquistare i primi cinque giochi, per poi chiudere 6-1 dopo un passaggio a vuoto nel suo turno di servizio in occasione del sesto game.

Nel secondo set però tutto cambia, Yue Yuan alza il proprio livello e inizia a giocare in maniera più sciolta, iniziando a mettere in difficoltà Jas, che piano piano perde sicurezze e inizia a commettere tanti errori gratuiti, permettendo – dopo un break per parte – alla giocatrice cinese di portarsi strapparle la battuta nel quinto gioco e di mantenere il vantaggio sino al termine del parziale, mandando il match al terzo set.

Paolini trionfa al terzo e vola al 2° turno del Roland Garros

Arrivati al terzo set l’esito del match appare più incerto che mai, con Paolini che parte contratta al servizio ritrovandosi 0-40, ma riuscendo a risollevare un game che appariva già perso grazie e cinque punti vinti consecutivamente. Successivamente Jas strappa la battuta a Yuan, ma il vantaggio dura appena un gioco. Dopo un’altra serie di break e contro break è però Paolini a portarsi definitivamente in vantaggio nell’ottavo game, garantendosi la chance di andare a servire per il match, riuscendoci alla grande non concedendo nemmeno un 15 alla sua avversaria.

Prima gioia slam per Gigante

Quella di oggi è una giornata che difficilmente Matteo Gigante dimenticherà. Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, il tennista azzurro classe 2002 ha infatti ottenuto la sua prima vittoria a livello slam all’esordio nel Roland Garros battendo nettamente in tre set Benjamin Hassan (anch’egli proveniente dalle qualificazioni) con il risultato di 6-4 6-2 6-0.

Salutano subito Parigi invece sia Luca Nardi, che poco ha potuto contro Fabian Maroszan (vincente per 6-2 6-3 7-6), e Lucrezia Stefanini, eliminata invece con un doppio 6-4 da Jil Teichmann.