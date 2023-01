03-01-2023 08:51

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Prima di dire sì all’All-Nassr che lo voleva ricoprire di milioni, Cristiano Ronaldo ci ha pensato a lungo. L’idea di un esilio dorato, lontano dal grande calcio, lo ha sempre convinto a metà e per questo ha sempre scartato le offerte della Mls. Nei sogni del portoghese c’era sempre la speranza di un club di Premier dove poter giocare quella Champions che gli manca dai tempi della Juve. Alla fine il sì agli arabi è arrivato: oggi alle 17 la presentazione ufficiale ma Marca rivela una clausola segreta nel nuovo contratto multimilionario firmato da Cristiano Ronaldo che sa di via d’uscita.

Ronaldo potrebbe andare al Newcastle per la Champions

Nelle pieghe del ricco contratto firmato con l’Al-Nassr – che prevede un ingaggio di 175 milioni di euro fino al 2025 ma anchedelle integrazioni per le quali Cr7 vivrà in una casa di lusso, avrà un aereo per i viaggi in Spagna e Portogallo e attenzione ai dettagli per ciò di cui lui e la sua famiglia potrebbero aver bisogno, ci sarebbe la clausola-scappatoia. Ronaldo potrebbe dire salutare temporaneamente e trasferirsi in Premier League.

L’accordo prevederebbe una cessione in prestito al Newcastle, ma solo se i Magpies riuscissero a centrare la qualificazione in Champions in questa stagione. Questo perché il proprietario della squadra inglese è il Public Investment Fund, uno dei più grandi fondi sovrani dell’Arabia Saudita e del mondo. Al momento il Newcastle è terzo, dunque in piena zona Champions.

Ronaldo resterà in Arabia anche dopo aver smesso di giocare

Il rapporto tra il Paese arabo e l’attaccante durerà fino al 2030, anche se l’impegno da calciatore durerà fino al 30 giugno 2025. Un’operazione che porta una provvigione che sfiora i 30 milioni di euro. Il suo primo e grande obiettivo è che la sua nuova squadra riconquisti il ​​primato, ridiventando campione, per poi diventare il punto di riferimento del Paese arabo. CR7 diventerà un claim per promuovere il Paese saudita a tutti i livelli.

Ronaldo sarà testimonial per la candidatura ai Mondiali dell’Arabia

Cristiano Ronaldo ha firmato importanti contratti pubblicitari, che prevedono presenze ad eventi per la promozione dell’Arabia Saudita assumendo il ruolo di testimonial della candidatura per l’organizzazione di la Coppa del Mondo per il 2030 o il 2034. I vertici dell’Al Nassr, attuale leader del campionato, vogliono comunque fare una squadra a misura del portoghese e sognano di diventare il Real Madrid arabo, motivo per cui vogliono Sergio Ramos e Luka Modric.