Cristiano Ronaldo entra nella storia dello sport. Stavolta non ci sono di mezzo le prodezze fatte su un campo da calcio ma il faraonico contratto firmato con l’Al Nassr. Nella giornata di ieri il portoghese ha sciolto i dubbi ed ha firmato uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport per giocare per i prossimi due anni e mezzo con la formazione araba guidata dall’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia.

Ronaldo, il contratto faraonico con l’Al Nassr

Un vero e proprio cambio di vita quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese decide di lasciare l’Europa e per molti anche il calcio che conte per andare a fare la vita del Paperone in Arabia Saudita. Il contratto con l’Al Nassr prevede un ingaggio da 200 milioni all’anno per i prossimi due anni e mezzo (fino al 2025 quando dovrebbe appendere le scarpette al chiodo), per un totale di 500 milioni.

Cristiano Ronaldo: 500 milioni nel ruolo di ambasciatore

Secondo alcune indiscrezioni però il portoghese alla fine della sua carriera di calciatore continuerà il suo legame con l’Arabia Saudita con CR7 che potrebbe guadagnare alti 500 milioni di euro dal giugno del 2025 al 2030 con la funzione di ambasciatore del Regno per mettere all’Arabia Saudita di ottenere l’assegnazione dei Mondiali di calcio insieme ad Egitto e Grecia.

Ronaldo supera tutti: sarà lo sportivo più ricco al Mondo

Ronaldo entra quindi nella storia dello sport e potrebbe diventare (a meno di clamorosi sorpassi), lo sportivo più pagato al monde. I 200 milioni dell’Al Nassr lo piazzerebbero al primo posto della classifica dei più pagati per una singola stagione. Al secondo posto della classifica ci sarebbe in questo momento il pugile Canelo Alvarez che si ferma a 80 milioni, mentre solo terzo arriva il rivale di sempre Leo Messi. Ma il lungo e generoso contratto con la squadra araba potrebbe permettergli anche di diventare lo sportivo più ricco in senso assoluto. In questo momento il portoghese è alle spalle del golfista Tiger Woods (1,72 miliardi di dollari in carriera), con il miliardo che arriverà nei prossimi 7 anni CR7 si prepara a battere tutti. Anche Lebron James, star della NBA, che si ferma a quota 1,16 miliardi.

Nella classifica di tutti i tempi Ronaldo potrebbe però riuscire in un’altra clamorosa impresa e superare anche quello che da sempre viene considerato lo sportivo più ricco e conosciuto della storia: Michael Jordan. La stella dell’NBA, diventato imprenditore e proprietario di una squadra ha un patrimonio stimato internati ai 2,62 miliardi di dollari, Ronaldo ora si prepara per dargli la caccia.