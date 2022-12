30-12-2022 11:51

L’Al Nassr vuole allestire una squadra straordinaria, la migliore nella storia del calcio arabo. Aspettando il sì di Cristiano Ronaldo, nel mirino ci sarebbero anche Sergio Ramos e Sergio Busquets.

Cristiano Ronaldo, a breve la risposta finale all’Al Nassr

Cristiano Ronaldo, attualmente in vacanza, sta riflettendo sull’offerta dell’Al Nassr. Come noto, il club saudita è pronto a ricoprirlo d’oro pur di averlo nel proprio roster.

La sensazione è che CR7 sia ormai deciso ad accettare la ricca proposta dell’Al Nassr, anche perchè, al momento, di offerte importanti da club europei non ne è arrivata neppure una. Nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca con il portoghese che si rimetterà in gioco nel massimo campionato arabo.

Non solo Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr fa sul serio

Già leader della Saudi Pro League, l’Al Nassr sta pensando di allestire un team da fantascienza. Ovviamente Cristiano Ronaldo è l’obiettivo numero uno. Avere il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe un colpo eccezionale per tutto il calcio arabo.

Tuttavia, non ci sarebbe solo CR7 nei sogni del ricco club saudita. Secondo il media spagnolo Mundodeportivo, anche Sergio Busquets sarebbe tra gli obiettivi dell’Al Nassr. Anche per il 34enne centrocampista del Barcellona pronta una super offerta.

Per la difesa, l’Al Nassr sta tentando Sergio Ramos

Un attaccante (Cristiano Ronaldo), un centrocampista (Sergio Busquets) e un grande difensore, ovvero Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, attualmente al PSG, va in scadenza di contratto con il club francese il prossimo 30 giugno.

L’Al Nassr sarebbe pronto a farsi avanti anche adesso. L’idea sarebbe quella di rimettere insieme, nello stesso club, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, per anni l’ossatura vincente del Real Madrid. Anche in questo caso, sul tavolo ci sarebbe una proposta economica monster per convincere il 36enne difensore a scegliere l’Al Nassr e non altre soluzioni (si parla di MLS, esattamente come per Sergio Busquets). Il piano dell’Al Nassr è molto chiaro: solo campionissimi, anche a caro prezzo.