23-11-2022 14:11

Il futuro di Sergio Busquets, stando alle ultime voci, sembrerebbe in bilico. Il centrocampista del Barcellona però, capitano della Spagna in Coppa del Mondo, ha voluto mettere le cose in chiaro.

In un’intervista a Marca, il centrocampista spagnolo ha dichiarato: “Parlo molto con il club e con l’allenatore. Voglio sentirmi utile, non un peso. Ma un addio a gennaio non è stato discusso“.