30-12-2022 23:09

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Dopo tante indiscrezioni, fughe in avanti e smentite tattiche, alla fine c’è stata la conferma: Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo giocatore dell’Al Nassr. E alle notevoli cifre di cui si era vagheggiato.

Ronaldo saudita: contratto da capogiro

Insomma, tutto vero: CR7 si parcheggia nell’eremo dorato dell’Arabia Saudita, nel club di Riad che in serata ha ufficializzato sui propri canali social l’ingaggio del plurivincitore del Pallone d’Oro. Il messaggio che fa da didascalia all’ex Juventus in posa con la sua nuova maglia recita: “Abbiamo fatto la storia. Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sé stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr”.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

E che benvenuto. Ronaldo intascherà veramente 200 milioni di euro da qui sino al 2025 (cifra che comprende stipendio e la cessione dei diritti d’immagine). Le notizie al riguardo sono però contraddittorie: si parlava inizialmente di una paga da tre cifre per anno, mentre nel corso delle ore il tiro è stato corretto sui media, con la precisazione che in realtà si dovrebbe trattare di 70 milioni a stagione per i prossimi due anni e mezzo, che fanno un totale di 175 milioni che diventano a loro volta circa 200 (e qui chiudiamo il cerchio) tra bonus vari e i citati diritti.

Sia come sia, terminato il contratto da giocatore per il portoghese dovrebbe seguire – riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport – un futuro ambasciatore per la candidatura di Arabia Saudita, Egitto e Grecia per i Mondiali di calcio 2030. Nelle sue tasche fluiranno così ulteriori 500 milioni di euro.

Si chiude un’epoca della carriera di Ronaldo

Il 37enne lascia così il calcio europeo che l’ha visto protagonista negli ultimi vent’anni, dopo aver realizzato ben 701 gol con le maglie dei club in 949 partite, più i 118 con il Portogallo, lungo 196 gare inclusi i recenti Mondiali che ne hanno offuscato la stella. Sta di fatto che, ricordiamolo, che al di là delle impressionanti doti tecniche Ronaldo vanta una bacheca di trofei mostruosa, a cominciare dalle cinque Champions League vinte (in particolare con il Real Madrid, dove è appena approdato il figlio), i 4 Mondiali per Club e poi ancora 2 Supercoppe Europee, gli scudetti in tre stagioni della Premier League e due in Liga ed in Serie A, il titolo continentale con il Portogallo nel 2016 e pure un’Europa League.

Eppure, gli ultimi tempi per CR7 non hanno riservato altrettanti onori. Chiusa la parentesi alla Juventus, alle prese con una inchiesta da parte della Procura che coinvolge anche delle carte che riguardano indirettamente il lusitano, il ritorno in quel Manchester United che lo proiettò nell’Olimpo del calcio si è chiuso a fine 2022 con uno strascico di polemiche e di veleni da parte del giocatore nei confronti della dirigenza e dello staff tecnico, a cominciare dall’allenatore Erik ten Hag.

Ronaldo ha già trovato casa a Riad?

Triste, solitario y final, Ronaldo si stava trasformando in una Gloria Swanson del calcio, con l’ego che stava schiacciando e mettendo in secondo piano il talento da fuoriclasse ancora intatto. E quindi l’epilogo di una carriera in un scintillante porto, l’unico però ad averlo accolto dopo le porte chiuse in Europa (si è parlato di tentativi fatti questa estate con squadre come Borussia Dortmund, Chelsea, Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte ed anche il Napoli: tutti buchi nell’acqua).

Intanto, mentre le sue maglie dell’Al Nassr pare stiano andando a ruba (o meglio, i tifosi locali stanno andando in massa a stampare la camiseta con la personalizzazione di CR7 negli store del club, visto che non c’è ancora la versione ufficiale per la vendita), la CBS riporta la notizia secondo cui Ronaldo e famiglia abbiano già trovato casa a Riad. Il campionissimo giocherà in una squadra – allenata da Rudi Garcia e che in formazione vede anche l’ex Napoli Ospina tra i pali – che al momento è seconda nella classifica del campionato saudita, con un distacco di due punti dall’Al-Shabab.