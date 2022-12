28-12-2022 14:41

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Due Ronaldo lasciano il Manchester United. Papà Cristiano lo ha fatto già prima di partire per il Mondiale in Qatar, il figlio Cristianinho invece lo sta facendo in queste ore. Il figlio maggiore del campione portoghese ha infatti deciso di lasciare l’Inghilterra e ripercorrere le orme del padre andando al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo junior firma con il Real Madrid

Una scelta forse prevista e prevedibile. La fine del rapporto tra CR7 ed il Manchester United non è stata affatto indolore. Il campione portoghese se ne è andato sbattendo la porta dopo due anni di polemiche ed accuse reciproche. Ed era impensabile che si lasciasse alle spalle il figlio maggiore. Cristiano Junior infatti fa come il papà, lascia l’Inghilterra ed approdai Real Madrid. La pantera madridista è pronta ad accogliere il futuro campione che vanta oltre 50 gol in 20 partite con l’under 14.

Cristiano Ronaldo: il futuro sarà in Arabia Saudita

Per il momento Cristiano Ronaldo non ha voluto svelare le sue ambizioni per il futuro. Come rivelato da diversi addetti ai lavori, il campione portoghese ha cercato (e probabilmente sta cercando) fino all’ultimo minuto la possibilità di continuare la sua carriera con una squadra che gioca la Champions League. Nessuno però gli ha dato questa possibilità ed allora è meglio cominciare a guardare avanti.

Negli ultimi giorni sembra essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa tra il giocatore e l’Al Nassr pronto a ricoprire d’oro il portoghese: la proposta è di quelle davvero irrinunciabili con 200 milioni di euro a stagione per 7 ani di contratto fino al 45esimo compleanno del portoghese. Secondo la CBS le visite mediche sarebbero già state programmate anche se non si conosce ancora la data.

Cristiano Ronaldo offre lavoro: le posizioni aperte

Ingaggi faraonici da squadre e ricchi contratti pubblicitari ma Cristiano Ronaldo non tiene tutto per sé. Dal Portogallo fanno sapere che il calciatore ha acquistato la villa più lussuosa del paese dal valore di 10 milioni di euro che varrà ancora di più quando saranno terminati i lavori di completamento. Per gestirla Ronaldo e famiglia hanno bisogno di aiuto e secondo i giornali lusitani sarebbe disposto ad offrire uno stipendio da 6000 euro al mese ai quattro dipendenti che saranno necessari una volta che la villa sarà terminata, tra cui un maggiordomo e un cuoco.