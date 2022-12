Qatar 2022, la bordata di Hamann a Ronaldo: "Poco dignitoso"

15-12-2022 12:42

L’ex Bayern Monaco e Liverpool Dieter Hamann ha criticato alla RTE Cristiano Ronaldo, com’era già accaduto in passato, per l’atteggiamento egocentrico e antisportivo con cui la stella del Portogallo è uscita di scena: “Al centro delle attenzioni mediatiche ci sono i top player. Cristiano Ronaldo però ha lasciato la competizione senza congratularsi con il Marocco protagonista di una impresa storica: non è stato un atteggiamento giusto neanche fare loro i complimenti. Vedete invece i calciatori marocchini che hanno dimostrato grazia e dignità dopo aver perso contro i francesi, ai quali hanno stretto la mano”.

Il classe 1985 continua a restare nell’occhio del ciclone, dunque: tra interviste contro il mondo United, screzi con i compagni di Nazionale, dissapori (e panchine) con Fernando Santos e la mancanza di una squadra che offra il palcoscenico sportivo ideale, il 5 volte Pallone d’Oro è ormai personaggio in cerca di autore.