31-12-2022 12:05

La nuova fase della carriera di Cristiano Ronaldo sta per incominciare a tutti gli effetti. L’ultima avventura del fuoriclasse portoghese è in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Nassr, con cui ha firmato per due anni e mezzo fino al giugno 2025. Una scelta molto importante da parte sua, dopo la risoluzione con il Manchester United, che diventerà così lo sportivo più pagato di sempre.

Le prime parole di Ronaldo in Arabia

Ronaldo è arrivato nel club saudita di certo per soldi, ma anche per provare a vincere tutto. Tranne la Champions League asiatica, che non giocheranno. “Non vedo l’ora di vivere un nuovo campionato in un paese diverso”, queste le prime parole del portoghese dopo aver posato con la nuova maglia.

Il numero è come sempre il caro amato 7. La voglia di fare bene è tanta: “La visione con cui lavora l’Al-Nassr è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni di squadra per far sì che tutti insieme possiamo aiutare il club a vincere titoli“. Cristiano Ronaldo punta dunque ancora in alto.

La nuova avventura di Ronaldo

Sarà però una storia del tutto diversa dopo le esperienze europee con Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e ancora i Red Devils. Era rimasto svincolato dopo la separazione consensuale con il club inglese e già durante i Mondiali si parlava dell’approdo all’Al-Nassr.

“Questo è un ingaggio storico che aiuterà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà anche il nostro campionato – l’annuncio della società -, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze, a essere la migliore versione di sé stessi. Benvenuto nella tua nuova casa Cristiano“.

I compagni e gli avversari di Ronaldo

Ronaldo condividerà lo spogliatoio dell’Al-Nassr con diversi giocatori conosciuti. CR7 avrà con sé infatti David Ospina, portiere del Napoli fino a qualche mese fa, l’attaccante camerunese Vincent Aboubakar e il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo. In panchina c’è poi Rudi Garcia, ex tecnico della Roma.

Tra gli avversari CR7 troverà Felipe Caicedo, ex Lazio e Inter, all’Abha. Così come Ever Banega, ex Siviglia e Inter, all’Al-Shabab. Poi Robin Quaison con la maglia dell’Al-Ettifaq. Negli ultimi anni sono passati da lì anche Sebastian Giovinco, M’Baye Niang e l’uomo che aveva deciso Euro 2016 vinto dal Portogallo, Eder.