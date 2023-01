02-01-2023 21:10

È appena iniziata l’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e ci sono già i primi problemi per il fuoriclasse portoghese all’Al-Nassr. Qualcosa che non va all’interno dello spogliatoio con i suoi nuovi compagni di squadra e qualcos’altro che non funziona al momento anche fuori dal campo per CR7.

L’arrivo di Ronaldo all’Al-Nassr

Adesso è davvero tutto pronto per la presentazione ufficiale di Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. Martedì 3 gennaio alle ore 19 locali ci sarà infatti la conferenza stampa in cui l’Arabia Saudita potrà accogliere CR7. Più di centomila le persone in fila per acquistare il biglietto, ma al Mrsool Park ci sono solo 25mila posti.

Poi ci sarebbero già i problemi all’interno dello spogliatoio. Dato che l’arrivo di Ronaldo avrebbe creato subito degli attriti tra gli altri giocatori del club saudita. Una specie di crisi interna, anche se in maniera ufficiale i titolari si sarebbero subito fatti da parte per lasciare spazio in campo al fuoriclasse portoghese.

La possibile crisi tra Ronaldo e Georgina

Ronaldo è pronto per la presentazione con l’Al-Nassr. “Ci vediamo presto”, il suo messaggio in volo per Riyadh. Ma intanto per il portoghese ci sarebbero anche problemi fuori dal campo. Secondo Telecinco, CR7 sarebbe infatti in crisi con la moglie Georgina Rodriguez. Il rapporto fra i due sembra ai minimi storici.

I due cercano di apparire sereni tramite i social, ma pare che la coppia resti unita solo per ragioni pubblicitarie e altri impegni condivisi. Cristiano Ronaldo e Georgina hanno creato un brand milionario, che al momento pare vacillare. Lei non è sembrata nemmeno d’accordo per il trasferimento in Arabia.

La nuova villa di Ronaldo

Inoltre, a tenere banco c’è anche la nuova abitazione che avrà Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo il Sun e il Daily Mail il portoghese cinque volte Pallone d’Oro dovrebbe trasferirsi in un quartiere lussuoso della capitale Riyadh. Si parla di Al Muhammadiyah, ma anche di Al Nakheel per lui e la sua famiglia.

Su tutte c’è in considerazione un’enorme villa, valutata quasi 14 milioni di euro, che dovrebbe essere alla fine la prescelta. Otto camere da letto, una piscina olimpionica, sala ricevimenti e tre ville più piccole per gli ospiti. Luogo dove Ronaldo inizierà la sua nuova avventura fuori dal campo, con o senza Georgina.