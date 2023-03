Conferma ufficiale della giornalista di DAZN e del suo compagno, Loris Karius, del lieto evento: presto diventeranno genitori. L'annuncio ufficiale sui social di entrambi

24-03-2023 17:05

Dopo un volo a Dubai per rinfrancarsi e trascorrere qualche giorno in tranquillità con il suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, Diletta Leotta ha confermato in un video la sua gravidanza.

Le indiscrezioni a partire da un pancino sospetto mostrato ed esibito nelle ultime foto la avrebbero indotta a rompere gli indugi e a preferire rendere pubblica la sua dolce attesa, dopo una comprensibile cautela nel confermare i rumors che la riguardavano.

Diletta Leotta e Karius sono in dolce attesa: è ufficiale

In un video postato sugli account di entrambi, la giornalista di DAZN e il calciatore del Newcastle United hanno deciso di comunicare al pubblico in maniera inequivocabile la gravidanza di Diletta, che si appresta a diventare madre per la prima volta.

Le anticipazioni sulla gravidanza

A distanza di qualche settimana dalle anticipazioni di The Pipol Gossip e di quanto rivelato da Deianira Marzano, influencer che di gossip è più che esperta e che aveva anticipato la crisi tra Totti e Noemi Bocchi.

Il rapporto tra la giornalista e il calciatore prosegue, ormai, da qualche mese e si è tramutato in qualcosa di più, rispetto allo scambio di like su Instagram che aveva destato curiosità: Diletta è volata a Londra, per stare vicino al portiere reso celebre, purtroppo, dalla sventurata finale di Champions del Liverpool, e che da allora non ha ancora trovato la sua collocazione in una squadra dove riscoprirsi davvero per il campione potenziale che lo aveva condotto tra i pali della gloriosa squadra inglese.

Diletta Leotta e Loris Karius, c’è il bacio

All’inizio della loro storia, la coppia è stata paparazzata dal settimanale “Chi” che li ha intercettati in un notissimo ristorante milanese poco distante dal Duomo, in pieno centro sotto gli occhi indiscreti di fotografi e tifosi che attendevano un gesto plateale, che sancisse quell’unione.

E in effetti il bacio immortalato ha assunto quel significato: ha sancito la chiusura definitiva per Diletta del capitolo dedicato a Giacomo Cavalli, fidanzato con il quale aveva preso parte anche alle nozze l’estate scorsa del fratello, il chirurgo Mirko Manola.

La notte da incubo di Loris Karius

Per chi non ricordasse il curriculum dell’attuale compagno della conduttrice sportiva, il portiere Loris Karius è stato protagonista assoluto della finale di Champions League, a Kiev, in cui il suo Liverpool fu sconfitto 3-1 dal Real Madrid. Sullo 0-0, si fece segnare un gol dal Pallone d’Oro appena premiato, Karim Benzema, che riuscì a ribattere di piede un suo rinvio con le mani.

Poi ci fu la splendida rete in rovesciata di Gareth Bale, che lo condannò a un giudizio implacabile. Divenne un caso, tant’è che l’estremo difensore fu sottoposto a successivi approfondimenti e visite mediche che sentenziarono che quegli errori, quelle papere che lo avevano quasi portato alla derisione, potrebbero essere stati causati da un trauma cranico originato dallo scontro di gioco con lo storico difensore del Real Madrid, Sergio Ramos.

Quella notte per lui fu un incubo calcistico che risolse con un pianto disperato che generò affetto e comprensione da parte dei compagni, sconsolati, del Liverpool.

L’incontro con Diletta Leotta e la passione

Scaduto il contratto con il Liverpool, archiviate stagioni non proprio felici sul versante della carriera calcistica, Karius gioca ancora in Inghilterra, da riserva, al Newcastle e in questa circostanza avrebbe incontrato Diletta Leotta. A Halloween, Leotta è volata a Londra, dove ad attenderla c’era il portiere conosciuto durante una cena con amici comuni, tempo addietro; i primi sospetti che fosse scattato qualcosa sono emersi grazie a Instagram e a qualche like che li ha traditi, prima della trasferta di Diletta a Londra.

Subito dopo la giornalista è tornata in Italia per motivi di lavoro e Karius l’ha raggiunta con un volo privato dopo la partita tra Tottenham e Newcastle United. Dopo la fine del fidanzamento (prossimo alle nozze) con Matteo Mammì, Diletta aveva avuto una lunga relazione con Daniele Scardina – che si trova ancora ricoverato all’Humanitas dopo il malore accusato il 28 febbraio e l’intervento alla testa seguito – e poi si è vissuta il flirt mediatico con Can Yaman, con il quale la storia si è interrotta senza ulteriori dettagli. Infine, il flirt con Cavalli e il nuovo amore che presto la renderà madre.

