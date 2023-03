Daniele Scardina, il gesto dell'amico boxeur Germaine Brown: come sta il pugile

Il mondo della boxe è vicino a Scardina e alla sua famiglia: venerdì sarà anche il suo giorno, grazie a colleghi, amici e campioni del pugilato che saranno protagonisti a Milano

23-03-2023 11:53

Questa serata di boxe è anche per Daniele Scardina, che da tre settimane si trova in coma farmacologico all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo il malore seguito a un allenamento, lo scorso 28 febbraio. La paura, l’intervento alla testa, le attese che il campione riesca a reagire e a riprendersi, dopo questo drammatico episodio che ha messo a rischio la sua vita, si susseguono.

King Toretto si allenava anche in vista di questo appuntamento, in cerca della forma necessaria per debuttare nella nuova categoria di peso venerdì prossimo all’Allianz Cloud di Milano, dove Opi Since 82 apre la propria stagione pugilistica.

Scardina, l’affetto di Zucco

Main event di un cartellone che proporrà sette incontri tra professionisti, tra i quali la sfida fra l’imbattuto Ivan Zucco e l’inglese Germaine Brown per il titolo internazionale Wbc dei Supermedi, attualmente in possesso di Zucco.

Il boxeur di Verbania lo ha conquistato il 22 aprile dell’anno scorso mettendo ko alla seconda ripresa, il serbo Marko Nikolic, che veniva da 28 vittorie in 29 incontri disputati destando entusiasmo e una certa sorpresa. All’Allianz Cloud, invece, il nostro Zucco aveva conquistato il titolo italiano, battendo Luca Capuano.

“Sarà un duro match contro un avversario forte in cui difenderò la mia cintura a tutti i costi – dice Zucco -. Mi sono allenato duramente tra Croazia e Spagna per giungere preparato a questo incontro. Sono emozionato e impaziente di combattere, anche perché vincere significherebbe potersi finalmente battere per l’Europeo”. In un’intervista a Leggo, Zucco ha dedicato un pensiero speciale a Scardina, all’amico King Toretto che si trova adesso in ospedale. “È stato un bruttissimo colpo. Non ho dormito tutta la notte. È un atleta, un compagno. È anche un amico, abbiamo passato tante serate insieme. Noi pugili sappiamo a quello che andiamo incontro, ma solo chi fa boxe sa cosa si prova”, ha risposto Zucco.

La dedica speciale prima dell’incontro

I colleghi, l’intero mondo della boxe è accanto a Scardina e alla sua famiglia, che gli è sempre vicino. Per lui Brown prima del match indosserà la maglietta con un unico messaggio di sostegno all’idea “Forza Dani”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Germaine Brown (@gbrown_boxer)

Oltre all’incontro tra Zucco e Brown, che in Italia verrà trasmesso indiretta su Dazn, è in programma anche il campionato italiano dei superwelter fra il detentore del titolo Francesco Russo e lo sfidante Christian Mazzon, pugile del Fight Club Fragomeni.

Gloria Peritone: “Dedico il mio esordio a Scardina”

E in campo femminile, Gloria Peritore, star della kickboxing internazionale e campionessa del mondo Iska, disputerà il primo match da pugile professionista affrontando nei pesi gallo contro Chiara Insaurralde.

Anche lei ha espresso la sua vicinanza a Daniele, ai microfoni di Sportmediaset:

“Un ragazzo d’oro, non possiamo fare altro che continuare a combattere e a dedicare i nostri match a lui. Io dedico il mio. Grande pugile, grande uomo”.

Come sta Daniele Scardina

Le ultime informazioni che sono state ufficialmente rese note, risalgono al 13 marzo scorso.

“Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati”, aveva detto all’agenzia ANSA il suo promoter Alessandro Cherchi. “I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”. Solo nel momento in cui riaprirà gli occhi, si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.

Scardina, il fratello pubblica un post e chiede di riunirsi

A fornire qualche dettaglio in più sullo stato di salute di King Toretto è stato, l’8 marzo scorso, suo fratello Giovanni, che da sempre gli è accanto e lo sostiene anche in questa drammatica situazione che il pugile milanese sta affrontando.

“Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani“, il post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

Uniti da un amore fraterno viscerale, Daniele e Giovanni hanno condiviso il sogno americano di Scardina e oggi sono ancora insieme, forti, saldi nell’affrontare questa situazione complicata, che anche i loro genitori sono costretti a vivere.

L’attesa per il campione di boxe

Come ha sottolineato nel suo ultimo messaggio su Instagram il fratello Giovanni, accanto a Scardina, ci sono i suoi genitori, Giovanni e i suoi manager che con gli amici più cari non si sono mai allontanati dal boxeur, colpito da questo ematoma sottodurale al cervello, ridotto grazie a un intervento delicatissimo alla testa dopo il malore, in palestra, del 28 febbraio.

Daniele è circondato dall’affetto immenso e presente delle persone a lui più care a partire dalla famiglia, da suo fratello Giovanni che lo ha sostenuto e lo ha affiancato anni addietro a Miami quando ha deciso di seguire l’allenatore che lo ha formato in via definitiva, Dan Spencer e l’ambiente più vicino alle sue esigenze. Diletta Leotta, sua ex compagna, suo fratello Mirko Manola, la famiglia di Ballando con le Stelle hanno manifestato affetto e sostegno nei riguardi del boxeur e dei suoi cari, che attendono e sperano in una ripresa immediata.

Clicca qui per abbonarti e vedere la grande boxe live su DAZN

VIRGILIO SPORT