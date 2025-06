Roland Garros, Errani e Vavassori senza freni: volano in finale nel doppio misto e sognano ad occhi aperti

Tre vittorie su tre gare disputate (un bye ai quarti), zero set lasciati per strada: Errani e Vavassori entrano nella finale del misto del Roland Garros come la coppia da battere

Pubblicato: 04-06-2025 19:54