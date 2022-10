20-10-2022 10:17

L’intrigo è succulento, perché la notorietà della quale godono entrambi è notevole. Basta leggere i nomi dei due protagonisti del gossip del momento per destare quell’interesse che, poi, è alla base di ogni approfondimento, curiosità e anche un certo disincanto: Diletta Leotta, la conduttrice volto di DAZN, ricambia una simpatia per il portiere delle lacrime e delle papere, l’ex estremo difensore del Liverpool, 29 anni, Loris Karius.

Diletta Leotta e Loris Karius, i sospetti

A lanciare la bomba è il settimanale Gente che sospetta l’instaurarsi di un sentimento tra i due, nonostante Diletta sia impegnata da qualche tempo con il modello Giacomo Cavalli, il quale l’ha accompagnata anche al matrimonio del fratello maggiore, il chirurgo Mirko Manola.

“Si seguono su Instagram da qualche settimana – si legge sul settimanale – e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”.

Le sfaccettature di cui sopra, vai a capire se dell’amicizia o dell’amore, comprendono un corso intensivo di lingua inglese che lei sta seguendo per meglio relazionarsi con lui, portiere tedesco che gioca nel Newcastle, in Premier League.

La notte da incubo di Loris Karius

Per chi fosse poco appassionato di calcio estero, il portiere Loris Karius, con la sua goffaggine, è stato protagonista assoluto della finale di Champions League di quattro anni fa, a Kiev, in cui il suo Liverpool fu sconfitto 3-1 dal Real Madrid. Sullo 0-0, si fece segnare un gol dal Pallone d’Oro appena premiato, Karim Benzema, che riuscì a ribattere di piede un suo rinvio con le mani.

Poi ci fu la splendida rete in rovesciata di Gareth Bale, che lo condannò a un giudizio implacabile. Divenne u caso, tant’è che l’estremo difensore fu sottoposto a successivi approfondimenti e visite mediche che sentenziarono che quegli errori potrebbero essere stati causati da un trauma cranico originato dallo scontro di gioco con lo storico difensore del Real Madrid, Sergio Ramos. Quella notte per lui fu un incubo calcistico che risolse con un pianto disperato che provocò l’affetto e la comprensione dei suoi compagni che lo consolarono di ritorno a Liverpool.

L’incontro con Diletta leotta in crisi con Giacomo Cavalli

Oggi, dopo un certo peregrinare, scaduto il contratto col Liverpool, gioca ancora in Inghilterra, da riserva, al Newcastle e in questa circostanza avrebbe incontrato Diletta Leotta, che non sarebbe in crisi con il suo compagno.

Karius potrebbe approfittarne e catturare l’attenzione e il cuore della presentatrice che, adesso, sarebbe di nuovo libero archiviata la storia con il surfista e messo via anche la passione con l’attore turco Can Yaman, l’amore intenso e tenerissimo con il pugile Daniele Scardina seguito all’addio a Matteo Mammì.

