Parma, è Carlos Cuesta il successore di Chivu: chi è l'ex Juve, vice di Arteta all'Arsenal. Gilardino al Pisa

Il 29enne spagnolo guiderà il Parma: sarà il più giovane allenatore nella storia della Serie A. La scelta divide l'ambiente: farà bene o si ripeterà il flop Maresca?

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Dai 44 anni di Chivu ai 30 – da compiere il 29 luglio – di Carlos Cuesta: è lui il nuovo allenatore del Parma. Spagnolo, vice di Arteta all’Arsenal, con un’esperienza nell’Under 17 della Juventus, firmerà oggi con i ducali: contratto sino al 2027, per un milione di euro a stagione. La scelta divide, intanto l’ex Gilardino firma col Pisa.

Sorpresa Parma, panchina a Cuesta

Non ha neppure 30 anni Carlos Cuesta, l’uomo scelto dal Parma per sostituire Cristian Chivu, appena passato all’Inter. Profilo giovanissimo, ma già parecchio stimato nell’ambiente e soprattutto dall’ad Cherubini, che lo ha visto all’opera con l’Under 17 della Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel momento in cui firmerà il contratto (scadenza 2027, un milione di euro di ingaggio a stagione), Cuesta batterà il primo record: mai nessuno, prima d’ora, si era accomodato su una panchina di Serie A così giovane. La scelta ha diviso la piazza ducale in scettici e favorevoli. Chi si aspettava uno tra Palladino, Van Bommel o De Rossi è rimasto sicuramente deluso. Cresciuto all’ombra di Mikel Arteta all’Arsenal, lo spagnolo torna in Italia con un bagaglio di esperienze ancora scarno, ma con tanta voglia di fare bene.

Cuesta al Parma, scelta ponderata o salto nel buio?

Scelta ponderata, scommessa o salto nel buio, come l’ha definito la Gazzetta dello Sport, Cuesta è il colpo a effetto di patron Krause, che dopo aver ottenuto la salvezza con un altro debuttante tra i professionisti, quel Cristian Chivu poi volato nella Milano nerazzurra e prima ancora negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ha affidato la panchina del Parma a un semi-sconosciuto.

Poche referenze, ma una decisamente importante, quella dell’ad Federico Cherubini: è stato lui a proporre Cuesta al futuro ds Pettinà e alla proprietà. Il giovane spagnolo, nei colloqui avuti nel corso delle ultime settimane, ha convinto i dirigenti e Krause a puntare su di lui.

Dalle parti di Collecchio, però, sperano che non si ripeta quanto accaduto con Enzo Maresca: ingaggiato senza alcuna esperienza da allenatore per riportare il Parma in Serie A, l’ex vice di Guardiola al Manchester City e ora apprezzato tecnico del Chelsea, venne esonerato dopo soli 4 mesi, a fronte di un progetto triennale sottoscritto l’estate prima.

Come giocherà il Parma di Cuesta?

Ma come giocherà il Parma di Cuesta? Al momento ci sono poche informazioni e quelle che circolano sono tutte legate alla sua collaborazione con Arteta all’Arsenal, a sua volta cresciuto a pane e Guardiola. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 e il Parma sembra avere già una buona intelaiatura per metterlo in pratica.

Poi: ricerca e gestione del possesso palla, nel più classico dello stile “tiki-taka” spagnolo, un ritmo tambureggiante e tanta pericolosità sotto porta. Poi spazio alla linea giovane, concetto che il Parma ha abbracciato da tempo e che porterà avanti con Cuesta nella prossima stagione, per una salvezza tranquilla.

Gilardino al Pisa, intesa raggiunta

Intanto il Pisa e Alberto Gilardino hanno finalmente raggiunto l’intesa economica dopo oltre una settimana di trattative serrate. Sarà l’ex attaccante del Parma, nonché ex trainer del Genoa, a guidare la formazione toscana neo-promossa in Serie A, reduce dalla separazione da Filippo Inzaghi, che ha preferito rimanere in B per provare a conquistare un’altra promozione, stavolta alla guida del Palermo.

Per Gilardino, che firmerà un biennale con opzione per il terzo anno, sarà la seconda esperienza su una panchina di massima serie. Promosso in prima squadra al Genoa nel 2022, ha subito conquistato la promozione in Serie A. La scorsa stagione, dopo un avvio tribolato, l’esonero e l’avvicendamento con Patrick Vieira. Ora la ripartenza dal Pisa.