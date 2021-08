Juventus: due i possibili sostituti di Cristiano Ronaldo

Ormai sembra chiaro: Cristiano Ronaldo stamattina ha salutato i compagni alla Continassa e non giocherà più nella Juventus. Dopo il nulla di fatto nelle trattative di ieri tra il suo agente Jorge Mendes e i dirigenti bianconeri, si tratta di capire dove andrà CR7 e le ipotesi in piedi sono sempre due, ossia il Manchester City e il Paris St. Germain, dove potrebbe formare una coppia assolutamente irreale col suo rivale di sempre Lionel Messi.

La Juve sembrerebbe ormai orientata a cedere il fuoriclasse portoghese ma solamente alle sue condizioni: per esempio, per cederlo al City chiederebbe non meno di 30 milioni per il suo cartellino anziché 25, come potrebbero controoffrire i Citizens. Il PSG invece, teoricamente, resta fuori dall’asta, come ha dichiarato il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi a margine dei sorteggi di Champions League. Ma si sa, spesso i dirigenti dicono una cosa e poi ne fanno un’altra.

Mendes, da quanto riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, è ormai orientato sulla pista della cessione di CR7, a non meno di 25-30 milioni per il cartellino del calciatore, ma anche l’ipotesi rescissione resta aperta. Intanto, è già partita la caccia al sostituto da parte della Juventus.

Due, secondo la rosea, sono i nomi in prima fila: l’azzurro Moise Kean, in bianconero nel 2018-2019 e ora in uscita dall’Everton, che ha giocato l’ultima stagione nel PSG e che sarebbe in pole position, seguito dall’argentino ex capitano dell’Inter e attualmente anch’egli a Parigi Mauro Icardi.

