Juventus, doppia svolta Cristiano Ronaldo: una big ora fa sul serio

Doppia svolta in poche ore sulla delicata questione Cristiano Ronaldo, il cui futuro alla Juventus appare sempre più in bilico. E se in queste ore una delle sue principali pretendenti sembra essersi definitivamente fatta da parte, un’altra sta per produrre l’accelerazione che potrebbe risultare decisiva. Si tratta del Manchester City, sempre più vicino a chiudere l’affare.

In queste ore è infatti tornato a Torino il potentissimo agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e l’impressione è che la sua presenza possa accelerare il passaggio del fuoriclasse lusitano proprio al Manchester City. Ma la Juventus ha tutte le intenzioni, se addio sarà, di accettare la trattativa solo a determinate condizioni.

La prima condizione è che il trasferimento arrivi non a parametro zero, ma con una cifra importante da versare nelle casse bianconere. La Juventus pretende infatti almeno 30 milioni per lasciar partire Cristiano Ronaldo, e il Manchester City potrebbe rispondere proponendone 25. Per una trattativa che, a questo punto, potrebbe decollare.

Senza asta, però, quantomeno con il PSG. Lo conferma Nasser Al-Khelaifi, presidente dei parigini, che a margine dei sorteggi di Champions League ha rivelato che il suo club non prenderà parte alla corsa verso CR7. “Non è vero. Non abbiamo alcuna discussione aperta per Cristiano Ronaldo”, ha infatti glissato ai microfoni di ‘BeIN Sports’.

D’altra parte Jorge Mendes negli scorsi giorni era stato anche a Parigi. Ma non per occuparsi di Cristiano Ronaldo e soprattutto di un suo eventuale, clamoroso passaggio al PSG.

Il trasferimento, piuttosto, potrebbe avvenire in direzione Manchester City. E questa volta la pista appare davvero calda, con la Juventus però che vuole trarne il massimo possibile.

OMNISPORT | 26-08-2021 23:28