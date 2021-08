Jorge Mendes a Torino: si decide il futuro di Cristiano Ronaldo

Nel pomeriggio Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, è arrivato all’aeroporto torinese di Caselle e ha subito raggiunto il fuoriclasse portoghese nella sua abitazione per parlare con lui del suo futuro. Una svolta inaspettata in un tormentone che dura ormai da mesi, ancora da prima che si concludesse lo scorso campionato.

Per ora non sembra ci siano stati contatti tra Mendes e la Juventus, ma la cosa importante è che Cristiano sembra sempre più vicino all’addio alla Vecchia Signora dopo tre anni, e le possibili destinazioni sono soltanto due, e cioè Manchester City e Paris St. Germain. Il club inglese allenato da Pep Guardiola resta forse in pole position, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni dei parigini, nei quali Cristiano potrebbe formare una coppia incredibile con Lionel Messi, appena arrivato dal Barcellona nella capitale francese.

Gli intrecci, sia in caso di approdo al City, sia al Psg, sono complicati. Gli inglesi hanno provato ad avviare una trattativa, ma la Juve è disposta a discutere la cessione di CR7 solo per un corrispettivo pari a 30 milioni di euro, cosa che i Citizens, che hanno appena ricevuto il rifiuto di Harry Kane, il quale ha dichiarato di restare al Tottenham, non prendono in considerazione.

Per quanto riguarda i francesi, invece, Cristiano vi approderebbe solo in caso di addio di Kylian Mbappé, tentato dai 160 milioni messi sul tavolo dal Real Madrid per accaparrarselo. Cosa si saranno detti Mendes e CR7? In base a quello che gli riferirà il suo potentissimo agente, il portoghese deciderà di restare alla Juventus o se ne andrà? Solo nelle prossime ore sapremo se quella con l‘Empoli, contro il quale Massimiliano Allegri è pronto a schierarlo, sarà o meno l’ultima partita di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.

OMNISPORT | 25-08-2021 23:50