Juventus: mossa a sorpresa di Cristiano Ronaldo, addio più vicino

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. Oltre al Psg, che potrebbe pensare a lui in caso di addio di Kylian Mbappé, stanno aumentando le chance di un possibile trasferimento dell’attaccante della Juventus al Manchester City.

I campioni d’Inghilterra stanno cercando da tempo una punta prolifica: l’obiettivo era Harry Kane, ma la continua resistenza del Tottenham potrebbe spingere Pep Guardiola e la dirigenza dei Citizens a virare su Cristiano Ronaldo.

A questo proposito è arrivata un’indiscrezione clamorosa: secondo quanto riporta l’Equipe, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe telefonato a diversi connazionali che giocano nel Manchester City, in particolare Bernardo Silva e Ruben Dias, chiedendo informazioni sulla città e sul club e facendo trasparire la voglia di giocare alla corte di Guardiola.

L’opzione City, a cui sta lavorando Jorge Mendes sotto traccia ormai da settimane, è ora più concreta per Ronaldo: il super agente gode di ottimi rapporti con la società inglese, con cui ha già collaborato in passato per le operazioni che hanno portato Ruben Dias, Ederson, Joao Cancelo e Bernardo Silva a vestire la maglia del club di Manchester.

Secondo la stampa britannica, con l’addio di Ronaldo la Juventus risparmierebbe circa 90 milioni di euro tra i 60 lordi di ingaggio e i 25 di incasso del cartellino: dopo la sua partenza la Vecchia Signora andrebbe a caccia di un sostituto, Mauro Icardi del Psg è il primo nome, davanti a quello dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.

OMNISPORT | 25-08-2021 09:23