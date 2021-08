Cristiano Ronaldo: le ultimissime sul futuro del portoghese

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo. Se CR7 resterà alla Juventus o la lascerà potremmo saperlo molto presto. Ieri infatti l’agente del fuoriclasse portoghese Jorge Mendes è arrivato improvvisamente a Torino per parlare col suo illustrissimo assistito. Oggi invece Mendes ha incontrato la dirigenza bianconera.

E’ noto che le uniche destinazioni possibili di Cristiano Ronaldo sono il Manchester City oppure il Paris St. Germain. Gli inglesi hanno visto sfumare l’arrivo dell’attaccante della nazionale dei Tre Leoni Harry Kane, il quale ha annunciato di restare dov’è, cioè al Tottenham, i parigini invece sarebbero interessati a CR7 solo se Kylian Mbappé dovesse andare al Real Madrid, ma per consegnarlo alle merengues avrebbero sparato la pazzesca richiesta di 220 milioni di euro.

Venendo alle ultimissime novità che arrivano dai media britannici, secondo Sky Sports UK il City sarebbe disposto a pagare a Cristiano lo stesso stipendio che prende attualmente alla Juventus, ovvero 31 milioni di euro. Secondo il Sun, inoltre, nell’affare i Citizens sarebbero disposti a inserire Bernardo Silva e Aymeric Laporte.

Secondo la Gazzetta dello Sport ’incontro dei vertici della Juve con Mendes, nelle persone dell’a.d. Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell’area sportiva Federico Cherubini, è durato circa un’ora e mezza e non ha portato a sostanziali passi in avanti, poiché Mendes non ha prospettato offerte concrete. Con questi presupposti la dirigenza juventina ha fatto presente che la Juve intende chiudere al più presto questa pagina senza aspettare decisioni altrui e si aspetta che lo stesso CR7 esprima la sua posizione.

