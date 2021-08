Juventus, Cristiano Ronaldo lascia in anticipo l'allenamento

Tegola per la Juventus in vista del match di sabato contro l’Empoli, in programma alle ore 20:45. In giornata, Cristiano Ronaldo ha lasciato in anticipo l’allenamento. Stando alle ultime indiscrezioni il portoghese avrebbe subito un colpo al braccio destro ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi.

Lo scontro di gioco sarebbe avvenuto con Alex Sandro. Nelle prossime ore verrà valutata la situazione del portoghese: da capire l’entità del colpo subito e se sarà necessario uno stop. Ovviamente, a soli tre giorni dalla seconda partita di Serie A, è possibile un’esclusione di Ronaldo contro l’Empoli e questa volta non solo dai titolari come accaduto con l’Udinese.

I tifosi si sono scatenati sui social, viste le voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il campione portoghese sarebbe intenzionato a lasciare la Serie A per tornare magari in Premier League. Secondo quanto riporta l’Equipe, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe telefonato a diversi connazionali che giocano nel Manchester City, in particolare Bernardo Silva e Ruben Dias, chiedendo informazioni sulla città e sul club.

Ronaldo è nel mirino anche del Psg, che nelle ultime ore sta trattando la cessione di Mbappé al Real Madrid: gli spagnoli si sarebbero spinti fino a 160 milioni ma non bastano, visto che il club francese per il 22enne ha sborsato 180 milioni nel 2017. Con 200 milioni l’affare potrebbe andare in porto e in quel caso il Psg proverebbe a portare a Parigi Cristiano Ronaldo per formare la coppia da sogno con Messi.

Fatto sta che tanti tifosi sono preoccupati anche per questo infortunio di Ronaldo. Non tanto per le condizioni fisiche del portoghese, ma più per un’eventuale strategia di mercato. Insomma, c’è chi pensa male e non crede al dolore al braccio di Ronaldo. Nelle prossime ore sapremo le condizioni del numero 7 bianconero.

OMNISPORT | 25-08-2021 12:33