Pembelè lascia il PSG: "Preferisco giocare che vedere Messi e non farlo"

L’arrivo di Messi al PSG ha portato grande entusiasmo tra lo spogliatoio del PSG e in generale nel mondo del calcio. Nonostante la felicità di tale trasferimento, la rosa di attaccanti del club parigino si è allargatata tantissimo, portando a delle necessarie cessioni. In uscita anche Timothée Pembélé.

Il classe 2002 è uno dei prospetti più importanti del club parigino, ma ha lasciato ufficialmente il PSG per approdare in prestito al Bordeaux. Una decisione importante per Pembelé, cha avrebbe potuto lottare per una maglia, accettando però la prospettiva di giocare solamente qualche minuto in stagione. Meglio di no.

Pembelè vuole fare esperienza e giocare il più possibile, per poi magari tornare titolare al PSG:

“Preferisco giocare a Bordeaux piuttosto che guardare Messi e non giocare”

Risultato? Nella prima gara con la maglia del Bordeaux, Pembelè è entrato nel secondo tempo della gara: subentrato a inizio ripresa, ha segnato in casa del Marsiglia cinque minuti dopo, in una gara terminata 2-2, per un pareggio positivo degli ospiti.

Nella scorsa annata Pembelè è sceso in campo in sei occasioni, trovando il goal giovanissimo: una rete per convincere il Bordeaux, che non ha avuto dubbi nel portarlo in squadra, seppur in prestito fino al prossimo maggio. Il ragazzo? Nessuna esitazione: proverà ad essere una pedina importante del PSG di Messi nel 2022/2023.

OMNISPORT | 16-08-2021 17:55