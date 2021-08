Cristiano Ronaldo-Psg, l'incontro che agita gli juventini

La notizia lanciata da As circa la volontà del Psg di portare a Parigi anche Cristiano Ronaldo dopo Leo Messi è stata accolta con scetticismo e ironia da parte dei tifosi della Juventus.

L’incontro di Mendes

Oggi, però, i sentimenti dei supporter bianconeri sui social sembrano virare verso la rabbia e la paura dopo la notizia iniziata a circolare nella serata di ieri riguardante Jorge Mendes, potentissimo agente di CR7. “News dal Principato by night… che ci faceva Jorge Mendes oggi a Parigi a colloquio con il proprietario del Psg? Meglio fare qualche verifica di livello…”, ha twittato Paolo Paganini, uno dei primi giornalisti a dare notizia dell’avvistamento del procuratore portoghese nella capitale francese.

Una notizia che tende a confermare quanto scritto da As circa la possibilità che anche Ronaldo voli in Francia, al Psg, per sostituire Mbappé, destinato a lasciare il club parigino per accasarsi al Real Madrid. Alcuni tifosi chiedono a Paganini di verificare la notizia.

I dubbi dei tifosi della Juve

“Mi è arrivato sms da Monaco di un procuratore che lavora per il Psg”, risponde il giornalista, alimentando i commenti. “Paolo non mi dire che il Psg ci soffia CR7 e Mbappé va al Real”, scrive incredulo Walter. “Ad oggi, nonostante tutto, un messaggio di Ronaldo che confermi la sua permanenza non c’è ancora stato… quindi ‘sto qui vuole andarsene e spero che la Juve monetizzi… il problema è capire come rimpiazzarlo”, commenta Salvo, quasi già rassegnato a perdere CR7.

“Io manderei Ronaldo a Parigi subito, dopodiché nel giro di tre mesi, forse anche meno, cominciano a litigare per chi deve giocare e chi in tribuna”, aggiunge Omar, che pare risentito. DJtender, infine, fa il punto della situazione: ”Mi pare evidente che un tentativo di portarlo li c’è stato e ci sarà… dipende tutto da Mbappé”.

