Addio di Ronaldo ancora possibile, juventini furiosi

L’acquisto di Leo Messi non avrebbe saziato la fame di campioni del Psg. Secondo il quotidiano spagnolo As, infatti, il club parigino punta a riunire sotto la torre Eiffel i due talenti che hanno segnato gli ultimi 15 anni di calcio internazionale: Messi e Cristiano Ronaldo.

Il Psg vuole anche Ronaldo

Nonostante l’ingaggio clamoroso dell’argentino, il Psg non ha rinunciato a Ronaldo, che potrebbe arrivare alla corte di Mauricio Pochettino con la cessione di Mbappè al Real Madrid. L’obiettivo dei francesi, secondo il quotidiano spagnolo, è quello di schierare un tridente composto da Messi, Neymar e Ronaldo.

Una notizia, quella lanciata da As, che è deflagrata come una bomba tra i tifosi della Juventus, che sul web hanno dato sfogo alla propria rabbia. “Il Psg ha rotto!”, commenta Franco su Facebook.

Juventini tra rabbia e scetticismo

“Va bene, l’anno prossimo andiamo tutti quanti a giocare a Parigi”, aggiunge Mario. “Da una fonte attendibile, sembrerebbe che vogliano anche De Sciglio, Rugani, Pellegrini e Bernardeschi. Ma io ci credo poco. Spero che da questa fonte non sgorga solo vino”, ironizza Tommaso.

Silvio, invece, fa il prezzo per Ronaldo: “200 milioni e si fa, anzi no 350 così saniamo i debiti e ci resta qualche spicciolo”. Rosa è del tutto scettica sulla partenza del portoghese: “Ronaldo poteva andare solo se Messi restava al Barcellona. Ronaldo vuole essere la prima donna… e lì sarà uno di tanti. Con Messi al Psg ora è impossibile la sua partenza per Parigi”.

Altri juventini, come Grazia, vorrebbero invece cedere CR7: “Lo vuole il Psg? Ma magari!”. “Ma magari – aggiunge Daniele -. Veloci però che dobbiamo fare mercato”. “Cento milioni sull’unghia e Ronaldo è vostro”, risponde Paolo parlando direttamente al Psg. Infine Enzo ha la soluzione: “Ronaldo può partire… a patto che ci diano Mbappè”.

SPORTEVAI | 12-08-2021 11:30