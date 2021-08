Juventus, si muove Andrea Agnelli in persona per chiudere l'acquisto

A venti giorni dalla fine del mercato tra i club che si sono mossi meno sul mercato c’è quella Juventus che si pensava dovesse rivoluzionare la squadra dopo l’addio a Pirlo e l’arrivo di Allegri. Allo stato però l’unico acquisto è stato quello di Kaio Jorge ma in questi giorni è previsto l’ennesimo assalto a Locatelli, prima scelta del neo-tecnico anche se la trattativa continua ad andare per le lunghe. I bianconeri vogliono un prestito ad €8M e riscatto a €25M, non è prevista nessuna contropartita tecnica mentre il Sassuolo chiede 40 milioni. La data limite é il 17 agosto, passata la quale il centrocampista o andrá a Torino o resterá in Emilia.

Pedullà rivela che si muoverà Andrea Agnelli in persona

Sul tormentone-Locatelli – che si aggiunge a quello su Dybala – aggiorna tutti Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato scrive su twitter: “Locatelli-Juve: l’incontro con il Sassuolo fissato oggi slitta a venerdì (ma c’è Assemblea di Lega) oppure a domani. Al prossimo vertice ci sarà probabilmente anche Agnelli oltre che Arrivabene: la Juve vuole migliorare offerta e chiudere”

I tifosi della Juve perdono la pazienza sui social

Sui social si evince la grande insofferenza dei tifosi della Juve: “Ci vuole che scenda in campo Agnelli per chiudere con il Sassuolo con Locatelli?!” o anche: “Elkann no?” oppure: “Ma basta. che se lo tengano, c’è di meglio in giro anche a costi inferiori. Stare appesi per le p..lle dal Sassuolo è inconcepibile”.

C’è chi scrive: “Ormai Cherubini è intrappolato come nel film “Ricomincio da Capo”, rivive lo stesso giorno di continuo, in cui deve incontrare il Sassuolo e tutto viene rinviato”.

Tanti i pessimisti: “Una trattativa di due mesi è sinonimo di poca liquidità” o anche: “Le operazioni che si trascinano per tutta estate raramente si concretizzano…” e infine: “Fra 10 giorni inizia la Serie A e abbiamo preso solo tale Kaio Jorge. Capisco la poca disponibilità e il periodo, ma sono anni che strapaghiamo veri e propri bidoni senza mercato..”.

SPORTEVAI | 11-08-2021 11:12