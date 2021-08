La Juventus guarda al futuro: è il giorno della verità per Dybala

Per Inter e Juventus è stata ed è un’estate di mercato agli antipodi.

L’unico punto in comune è stato il cambio di allenatore, che però il club nerazzurro ha effettuato per necessità, vista la scelta di Antonio Conte di lasciare dopo la conquista dello scudetto, mentre quello bianconero ha voluto richiamare Massimiliano Allegri al posto di Andrea Pirlo, esonerato dopo una sola stagione, chiusa con il quarto posto in campionato e Coppa Italia e Supercoppa italiana in bacheca.

Sul mercato, però, le due grandi rivali della Serie A hanno vissuto percorsi opposti, con l’Inter costretta a rinunciare ad Achraf Hakimi e a Romelu Lukaku, pedine chiave sulla strada verso lo scudetto, e la Juventus che è invece riuscita a trattenere tutte le stelle della propria rosa, a cominciare da Cristiano Ronaldo.

Ed è ormai certo che il portoghese farà coppia in attacco con Paulo Dybala, vicino al rinnovo del contratto con la Juventus, in scadenza nel giugno 2022.

La firma potrebbe anche arrivare prima dell’inizio del campionato, fissata per la Juventus per le 18.30 di domenica 22 agosto sul campo dell’Udinese.

L’accordo tra la Juventus e l’agente di Dybala, Jorge Antun, è infatti ormai ad un passo, a suggello di un clima di ritrovata sintonia tra le parti dopo il lungo stallo della scorsa stagione, segnata da molti infortuni per l’argentino.

Nella giornata di mercoledì alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, è infatti in programma un nuovo incontro tra il ds dei bianconeri Federico Cherubini e lo stesso Antun. Non sarà ancora quello della firma, ma dovrebbe essere l’occasione per appianare i residui ostacoli e programmare l’ultimo vertice che potrebbe appunto essere quello dell’ufficializzazione.

Diversi i fattori che hanno permesso di sbloccare l’empasse, dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus alla decisione di Antun e di Dybala di retrocedere rispetto alle richieste iniziali di una base fissa d’ingaggio da 12 milioni netti, cifra sulla quale la Juventus si è sempre rifiutata di discutere, considerando la stagione poco brillante di Dybala, ma soprattutto il delicato momento attraversato dal calcio mondiale a livello economico a causa della pandemia.

Dybala dovrebbe allora firmare un contratto di tre anni, con nuova scadenza quindi al giugno 2025, da 10 milioni netti più bonus. Possibile l’inserimento di un’opzione per un ulteriore prolungamento per un’altra stagione. La discussione verte ora sui bonus e sul loro raggiungimento, ma il reciproco passo in avanti ha ormai fatto cadere i residui dubbi.

Dybala è pronto a tornare protagonista nella nuova-“vecchia” Juventus. Per una stagione insieme a Cristiano Ronaldo e poi da stella incontrastata e simbolo di una nuova era di auspicati successi.



