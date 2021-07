Juve, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: risposta a Max Allegri

Nella conferenza stampa d’inizio stagione Massimiliano Allegri ha pungolato Cristiano Ronaldo, chiedendogli “più responsabilità” e più sacrificio rispetto agli ultimi tre anni.

“Gli ho detto che ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni fa – ha spiegato il tecnico bianconero – perché avevamo una squadra più esperta rispetto a quella di quest’anno. Oltre a mettere in campo le sue qualità di goleador, da lui mi aspetto molto anche sul piano di responsabilità da uomo qual è perché ha 36 anni. Durante l’anno, giocando ogni tre giorni, ci sarà una gestione per tutti i giocatori. Si dovranno gestire le partite, e vale anche per lui”, sono state le chiare parole del mister livornese, a cui ha risposto indirettamente, nella giornata di mercoledì, il cinque volte Pallone d’Oro.

Ronaldo, dopo due giorni di silenzio dal suo rientro a Torino, ha voluto inviare un messaggio in italiano sul suo profilo Instagram, su cui ha pubblicato una foto con la divisa bianconera di allenamento: “Felice di tornare al lavoro”, è il post del fuoriclasse portoghese, pronto quindi a mettersi a disposizione di Allegri e dei suoi dettami tecnico-tattici.

Il futuro del giocatore resta però ancora da chiarire: l’addio in estate non è del tutto escluso ma tardano ad arrivare novità da Parigi, e soprattutto da Kylian Mbappé. In caso di un addio del francese, l’interesse del Paris Saint Germain potrebbe concretizzarsi in un’offerta nei confronti di CR7. La situazione dovrà in ogni caso essere definita a breve: Allegri vuole sapere su chi puntare nella prossima stagione.

OMNISPORT | 28-07-2021 16:55