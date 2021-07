Juventus: novità importanti per Cristiano Ronaldo e Dybala

In casa Juve continuano a tenere banco le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi in scadenza di contratto tra un anno. Il primo non si è ancora espresso sul suo futuro ed è insistentemente accostato al Psg, l’altro è in stallo da mesi nella trattativa di rinnovo dell’ingaggio: ma entrambi alla fine saranno la coppia d’attacco della Juve 2021/2022.

Almeno ne è sicuro il vice presidente Pavel Nedved, che ai microfoni di Sky non usa giri di parole: “Cristiano Ronaldo resterà alla Juve? Tornerà qui, è convocato per lunedì 26, e rimarrà con noi. Dybala? I rapporti prima non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto col suo procuratore. Mi sa che arriva nei prossimi giorni a Torino. Ci sarà un incontro“.

E ancora sui due: “Un piacere avere Dybala e CR7, un piacere farli giocare insieme, Max ha esperienza e sta studiando, per ora sta migliorando i ragazzi giovani”.

Su Massimiliano Allegri, tornato dopo due anni, Nedved si è espresso in questo modo: “Molto carico, è stato fermo due anni e si vede. Ha fame di fare l’allenatore e di vincere. Speriamo che vinca titoli come ha fatto nei cinque anni precedenti alla Juve“.

L’amichevole con il Cesena: “Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando molto e oggi in campo si è visto. Nel primo tempo sono partiti titolari ben sei giocatori nati dopo il 2000, schierati al fianco di elementi più esperti come McKennie o De Sciglio. Siamo contenti, questa era solo la prima uscita, ma stiamo crescendo”.

OMNISPORT | 24-07-2021 21:44