Mercato Juventus: Allegri infastidito, quante grane da risolvere

L’inizio della sua nuova avventura alla guida della Juventus non è stato affatto morbido. Max Allegri è alle prese con tante situazioni complicate, da risolvere il prima possibile.

In primis, il tecnico bianconero vorrebbe avere la certezza di poter contare su un Paulo Dybala concentrato e libero mentalmente. Il rinnovo del contratto della Joya è considerato fondamentale per il nuovo progetto bianconero.

Da capire anche cosa vuole fare Cristiano Ronaldo. Messaggi criptici a parte, Max Allegri ha necessità di sapere se avrà a disposizione o meno il portoghese che, chiaramente, condiziona le decisioni del tecnico a livello di gioco.

Con Arthur ai box, farebbe comodo avere Manuel Locatelli in rosa il prima possibile, così da poter insegnare al centrocampista azzurro i principi del gioco che vuole adottare il nuovo allenatore bianconero.

Ma ci sono altre grane da risolvere. La rosa è ampia, va sfoltita. Aaron Ramsey è sul mercato ma, al momento, non sembrano esserci offerte adeguate per il gallese ex Arsenal.

Da risolvere anche le posizioni di Marko Pjaca (contratto con la Juventus sino al giugno del 2023) e Daniele Rugani, anche lui sotto contratto con i bianconeri per altri due anni.

Max Allegri vorrebbe evitare di ritrovarsi con una rosa ampia nelle prossime settimane, così da potersi concentrare solo sulla programmazione della nuova stagione con i giocatori confermati al 100%.

OMNISPORT | 20-07-2021 08:49