Juventus, il giorno è giunto? Il messaggio social di Cristiano Ronaldo

Un nuovo messaggio, criptico quanto basta per non dare indizi specifici ma per lasciare intendere che possa ballare una decisione importante sul fronte calciomercato. Lo ha lanciato Cristiano Ronaldo, pubblicando un’immagine su Instagram in cui posa in elegantissima tenuta estiva davanti a una delle sue supercar e accompagna il tutto con due semplici parole e un’emoji. Che però bastano a mandare in fibrillazione l’ambiente Juventus.

“Decision day”, il giorno delle decisioni. Questo ciò che Cristiano Ronaldo ha voluto comunicare al mondo, aggiungendo al tutto una faccina pensosa. Segnale del fatto che, dopo tante illazioni, potrebbe anche essere giunto il momento di definire il suo avvenire. Magari in qualche ambito della vita personale, magari per quanto riguarda il prosieguo della sua carriera.

Le voci di una sua partenza da Torino non si sono ancora del tutto placate, in particolare quelle che riguardano un eventuale approdo al PSG. Tanto che si discute anche del fatto che la Juventus potrebbe mettere a punto uno scambio con i parigini, vestendo di bianconero Mauro Icardi. Il tutto nonostante le smentite a chiare lettere di Pavel Nedved.

“Cristiano è in vacanza. Sì, resterà. Non abbiamo dal suo entourage nessun riscontro della sua volontà di andare via. Lo aspetteremo, il suo ritorno è previsto per il 25 luglio e quindi sarà da noi”, aveva affermato il vice presidente della Juventus in occasione della presentazione del calendario 2021-2022. Ma si attendono conferme dal diretto interessato.

Chiaro che un post così criptico non sia sufficiente a stabilire che Cristiano Ronaldo dia una risposta alla Juventus in giornata, né che la “decisione” in questione riguardi proprio il futuro in bianconero. Certo è che l’attesa è tanta, e inevitabilmente il suo intervento social non fa altro che alimentarla.

OMNISPORT | 18-07-2021 13:53