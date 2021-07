Mercato Juventus: Mauro Icardi ha scelto, ma c'è una condizione

Mauro Icardi torna ad essere più di un’opzione per la Juventus. La volontà dell’argentino di rientrare in Serie A è nota da giorni, in particolar modo dopo che a Parigi ha avuto assicurazioni di essere tutt’altro che un intoccabile. Anzi, il PSG gli ha comunicato abbastanza apertamente di essere uno dei giocatori sacrificabili della propria rosa. Ecco perché è soprattutto il suo entourage a stare premendo per un trasferimento a Torino.

Tutti i principali quotidiani nostrani, non solo sportivi (ad esempio c’è anche il ‘Corriere di Torino’), concordano sul fatto che la scelta da parte di Icardi è fatta: vuole la Juventus. In tale direzione si starebbero muovendo tutti coloro che curano i suoi interessi, da Gabriele Giuffrida a Wanda Nara. E questo fornisce alla Vecchia Signora un vantaggio sulla concorrenza, ma i nodi da sciogliere non mancano.

Come noto, la Juventus non è l’unica possibilità nostrana per Icardi. Sull’argentino è forte anche l’interessamento della rinnovata Roma di José Mourinho, ma secondo quanto suggerito dal ‘Corriere dello Sport’ la priorità del giocatore resta quella bianconera. Nonostante l’evidente, maggiore concorrenza che l’ex capitano dell’Inter troverebbe in riva al Po. E proprio questo rappresenta uno dei principali rallentamenti dell’operazione.

Se infatti nel progetto capitolino Icardi avrebbe un ruolo decisamente centrale, tutt’altro è il discorso a proposito di un trasferimento alla Juventus. E infatti in questo momento i bianconeri non sono in condizione di dire di sì all’argentino, in base a quanto confermato dal ‘Corsport’.

Allo stato attuale delle cose Icardi sarebbe solo un’alternativa di lusso nello scacchiere a disposizione di Massimiliano Allegri. E infatti l’unica condizione per il suo acquisto appare la partenza di Cristiano Ronaldo (che, non a caso, interessa proprio al PSG). Ma se questa operazione andasse in porto, la sensazione è che l’ambiente la prenderebbe non con lo stesso favore che si respirava nel vicino eppure lontanissimo 2019.

OMNISPORT | 18-07-2021 12:16