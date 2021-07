Mauro Icardi torna in Italia: duello tra Juventus e Roma

Giorni roventi per Mauro Icardi: l’attaccante argentino vuole rientrare in Italia e tramite il suo entourage è entrato in contatto con i club di Serie A che ne seguono le tracce, Juventus e Roma.

Per il bomber argentino il futuro in Ligue 1 sembra ormai compromesso: a Parigi è chiuso dalle altre stelle e lo stesso Paris Saint Germain gli ha indicato di trovarsi un altro club. La prima opzione per l’ex capitano dell’Inter è la Juventus, con cui ha contatti già da tempo.

Secondo quanto riportano i media francesi, Allegri sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma tutto dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo, che al momento sembra orientato a rimanere alla Juventus e rispettare l’ultimo anno di contratto. CR7 sta aspettando novità proprio dal Psg, e la trattativa potrebbe andare in porto con uno scambio tra le due stelle.

Un’opzione al momento remota, che ha alzato le quotazioni dell’altra pretendente per il giocatore, la Roma. Secondo le indiscrezioni di Repubblica, la Città Eterna sarebbe une metà gradita sia al giocatore, sia alla moglie-agente Wanda Nara.

Pur di avere un ruolo da protagonista, Icardi sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio. La Roma studia la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a 40 milioni di euro, ma prima di sobbarcarsi un’operazione del genere dovrà cedere Edin Dzeko.

Ormai del tutto sfumata per Icardi l’opzione Milan: dopo l’arrivo di Giroud, i rossoneri punteranno su un attaccante giovane per completare il reparto offensivo.

