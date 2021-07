Milan, Icardi e Wanda stuzzicano sui social e fanno sognare i tifosi

Che Mauro Icardi abbia le valigie pronte per lasciare Parigi e il Psg è ormai cosa nota. Molti, anche in Italia, i club che aspettano con pazienza il momento giusto per piazzare la zampata e accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante argentino. Nell’ultimo anno e mezzo, l’ex capitano dell’Inter è stato accostato alla Roma, così come alla Juve e al Milan. Nei mesi, proprio ai rossoneri, Mauro e Wanda Nara non hanno perso occasione per lanciare messaggi più o meno velati. Dagli apprezzamenti mai nascosti per Milano all’ultimo chiarissimo segnale, che lascia pochi dubbi circa l’affinità della famiglia Icardi con il Milan. Ovviamente, non c’è nulla di ufficiale, ma i tifosi del Milan sognano.

I figli di Icardi al Milan Camp

Attraverso una storia di Instagram, Wanda rilancia la foto dei figli al termine dell’esperienza al Milan Camp, con tanto di maglietta ufficiale rossonera e trofei in mano, e scrive: “La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto”. Poi, arriva anche il commento di Mauro alla foto postata dal figlio sul suo profilo, un semplice: “Complimenti campioni“, che ha acceso le fantasie dei tifosi del Milan, che non hanno mancato di palesare il proprio apprezzamento, con messaggi che fugano ogni dubbio circa la voglia di vedere Mauro vestire il rossonero.

I tifosi del Milan sognano Icardi

Un tifoso scrive: “Mauro quando vorrai il Milan ti aspetta a braccia aperte“, e ancora: “Mauro sei il benvenuto nella Milano che conta”, “ti aspettiamo al Milan”, “Vieni al Milan, daiiiii!”. Qualcuno chiede: “Quando sarà ufficiale?”, “ma che cosa aspettano per riportarlo a Milano?!” e un altro tifoso del Diavolo immagina: “Zlatan-Icardi-Giroud e andiamo a vincere”, “Non succede…Ma se succede”, “Piccoli rossoneri crescono… magari anche vostro padre…“.

I commenti piccati dei tifosi dell’Inter

Ovviamente, non mancano i commenti degli interisti, qualcuno scrive: “Non farci questo Mauro”, ma in tanti commentano: “Icardi, il dispetto non lo fai a nessuno, nessun interista ti pensa“. Un altro supporter nerazzurro sottolinea: “Ma sono i figli di Max Lopez! Che nel Milan ci ha giocato…” e, tra il serio e il faceto, c’è dà un consiglio al Milan: “Fossi nel Milan, vorrei una clausola che in futuro non possono avere Wanda come procuratrice“. Infine un tifoso puntualizza: “In teoria dovrebbero essere arrabbiati i tifosi del PSG…che è la squadra dove gioca attualmente…”.

