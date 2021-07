Inter, doppietta Oranje sulle fasce: tifosi scettici

L’Inter continua a sondare il mercato in cerca di giocatori che mantengano alto il livello dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Al momento la priorità di Beppe Marotta è rimpiazzare Hakimi, passato al Psg, sulla fascia destra.

L’Inter pensa alla doppietta olandese sul mercato

Tuttavia l’Inter potrebbe muoversi anche per fornire al nuovo tecnico un’alternativa per la fascia sinistra: secondo il Corriere dello Sport, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbero due nazionali dell’Olanda.

L’interesse per Dumfries, l’esterno destro della nazionale di De Boer, è ormai noto, mentre la vera notizia sarebbe l’inserimento del mancino Van Aanholt nella lista della spesa di Marotta.

Il giocatore non è più giovanissimo – ha 30 anni – ma è attualmente senza squadra dopo il mancato rinnovo con il Crystal Palace. Van Aanholt ha corsa, buon sinistro, è abituato a giocare a 5 a centrocampo e il suo cartellino costa zero: tutti fattori che potrebbero spingere l’Inter a fare un passo avanti per ingaggiarlo. I tifosi interisti, però, non sembrano molto convinti dell’affare.

La protesta dei tifosi

“Van Aanholt è il nuovo Dalbert”, scrive su Facebook Enrico citando un giocatore che in nerazzurro ha deluso. “Il finto fenomeno dell’Europeo (un altro Joao Mario per intenderci) e uno sconosciuto preso per risparmiare! Meglio tenersi quelli che abbiamo. Ma dico io, se a 30 anni giochi nel Crystal Palace non devi essere proprio un fenomeno”, il commento di Luca.

Fantino ha invece seri dubbi sulle potenzialità economiche dell’Inter: “Forse ancora non si è capito che forse arriverà qualcuno, ma solo in prestito. No money”. “Fantasie tossiche – conclude Giorgio – qui non c’è un euro da spendere…”.

SPORTEVAI | 09-07-2021 11:52