Mercato Juve, caccia alla quarta punta: le ultime su Mauro Icardi

Niente Juventus per Mauro Icardi. Secondo la stampa francese, l’attaccante argentino in uscita dal Paris Saint Germain non sarebbe più nella lista acquisti della società bianconera: dopo il rinnovo del prestito di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, i dirigenti del club torinese stanno lavorando per prolungare il contratto di Paulo Dybala, e si aspettano di confermare Cristiano Ronaldo per la prossima stagione, fino alla scadenza dell’ingaggio pattuita con gli agenti di CR7, a giugno 2022.

Cherubini e gli uomini di mercato della Vecchia Signora hanno scartato quindi Mauro Icardi, e stanno valutando invece un’operazione low cost per incamerare la quarta punta: secondo le indiscrezioni resta aperta la strada che porta alla punta della Roma Edin Dzeko, che oggi ha avuto un lungo colloquio con José Mourinho proprio in merito al suo futuro.

Le altre opzioni sono l’attaccante del Marsiglia Arek Milik, e la punta del Napoli Andrea Petagna: entrambi potrebbero arrivare a un prezzo relativamente contenuto.

Per quanto riguarda il futuro di Icardi, non è escluso in ogni caso il ritorno in Serie A: sulle sue tracce c’è proprio la Roma, mentre si complica la possibilità di vederlo al Milan. Il Psg vuole liberarsi di lui ed è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta arrivi sul suo tavolo.

OMNISPORT | 05-07-2021 21:25