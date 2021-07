Mercato Juventus: Mendes entra in azione, c'è la soluzione per CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in stand-by. Nonostante l’asso portoghese non sia più impegnato ad Euro 2020, ancora non è chiaro dove giocherà la prossima stagione.

La situazione è nota da tempo: il cinque volte Pallone d’Oro ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 31 milioni di euro netti. La società bianconera ha fatto sapere di non aspettarsi novità.

In realtà, ci sarebbe spazio per delle novità. Il PSG é sempre alla finestra, pronto a farsi avanti nel caso in cui Kylian Mbappé (rinnovo in stand-by) dovesse trasferirsi al Real Madrid.

In quel caso, Mauro Icardi verrebbe proposto come contropartita tecnica alla Juventus per favorire il passaggio di CR7 al PSG. Tuttavia, Jorge Mendes, agente del portoghese, starebbe spingendo per un’altra soluzione.

Il procuratore vorrebbe provare a capire se la Juventus sia disposta a trattare il prolungamento del contratto del suo assistito che, in più occasioni, ha dimostrato di trovarsi bene a Torino.

Un prolungamento dell’accordo attuale con uno sconto importante per “aiutare” la società bianconera, in gravi difficoltà economiche, a sopportare l’investimento economico: accordo per una stagione in più con stipendio spalmato e ridotto. Si vocifera di un ingaggio a 20 milioni di euro all’anno.

Nei prossimi giorni si parla di un possibile incontro tra la Juventus e Jorge Mendes per capire se ci siano le condizioni per pensare ad una permanenza di CR7 a Torino più a lungo del previsto. Sarà decisivo anche il pensiero di Max Allegri.

OMNISPORT | 05-07-2021 08:07