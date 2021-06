Cristiano Ronaldo spiazza la Juventus: possibile svolta a sorpresa

Dal minuto successivo al fischio finale di Belgio-Portogallo da parte dell’arbitro in casa Juventus la domanda è una sola: cosa farà Cristiano Ronaldo?

Al pari di tutti i giocatori, campioni o meno, impegnati ad Euro 2020, infatti, il fuoriclasse di Funchal ha rinviato ogni riflessione sul proprio futuro al termine della rassegna continentale itinerante.

Ora, con appena otto squadre rimaste in lizza, è consequenziale che per molte stelle è arrivato il momento di capire cosa fare nella prossima stagione agonistica. Ed è altrettanto consequenziale che la scelta dovrà essere effettuata prima della partenza per le vacanze, che restituiranno i giocatori ai rispettivi club non prima del mese di agosto, quando i giochi più importanti sul mercato saranno già fatti.

La Juventus non ha intenzione di interferire nella scelta di Cristiano Ronaldo. La dirigenza ha pronto un piano d’azione in ottica mercato sia che il portoghese decida di rispettare il proprio contratto fino al 2022, sia che chieda di essere liberato con un anno di anticipo.

Quest’ultimo scenario sembra però potersi realizzare solo qualora Ronaldo abbia tra le mani un’offerta se non economicamente alla pari con l’attuale ingaggio percepito a Torino, quantomeno molto allettante e anche tecnicamente interessante.

Per questo all’attesissimo incontro che si svolgerà nelle prossime ore tra Ronaldo e i dirigenti della Juventus sarà presente anche l’agente Jorge Mendes, Il potente agente portoghese farà il punto su eventuali offerte o magari inizierà a discutere la buonuscita. Attenzione però al terzo clamoroso scenario che sta prendendo forma nelle ultime ore, che riguarda la possibile decisione di Ronaldo non solo di restare alla Juventus, ma anche di prolungare il proprio contratto fino al 2023 con relativa spalmatura dei 31 milioni netti d’ingaggio su due stagioni.

Sarebbe, questa, una scelta che legherebbe di fatto Ronaldo a vita ai colori della Juventus, almeno ad alto livello, alleggerendo al contempo le casse societarie.

Max Allegri osserva ovviamente interessato, consapevole che la permanenza o meno di Ronaldo cambierà completamente gli scenari di mercato. Data per certa la conferma anche di Paulo Dybala, con relativo rinnovo, senza Ronaldo la Juventus punterebbe dritta su uno tra Gabriel Jesus del Manchester City o Mauro Icardi del Psg per completare un attacco in cui ci sarà anche il confermato Alvaro Morata.

Qualora invece Ronaldo decidesse di restare, con o senza spalmatura dell’ingaggio, il reparto verrebbe completato da una quarta punta di prospettiva. Il sogno è il vecchio obiettivo Gianluca Scamacca del Sassuolo, che però i neroverdi valutano almeno 20 milioni e che vorrebbero cedere ad un club disposto a garantire un elevato minutaggio al naziomale Under 21.

OMNISPORT | 30-06-2021 10:05