Juventus, un "no" blocca il mercato: cosa succede ora

Aaron Ramsey spiazza la Juventus. Il centrocampista gallese non ha alcuna intenzione di lasciare i bianconeri, almeno secondo quanto riporta l’emittente inglese “Sky Sports Uk”, e non vede l’ora di giocarsi le sue carte agli ordini di Massimiliano Allegri.

Le dichiarazioni polemiche dei giorni scorsi dal ritiro del Galles sul suo stato fisico negli ultimi due anni facevano presagire un addio dell’ex giocatore dell’Arsenal, che invece al contrario spera di rilanciarsi proprio con il nuovo allenatore dopo due stagioni complicate con Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo.

In particolare il giocatore britannico spera di convincere in ritiro Allegri a puntare su di lui, rilanciarsi nel calcio italiano e onorare il contratto in scadenza nel 2023.

Lo stop di Ramsey rischia di bloccare i piani della Vecchia Signora, che sta lavorando per ristrutturare il centrocampo bianconero dopo l’ultima, deludente stagione. Al posto di Ramsey, che percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, doveva sbarcare alla Continassa il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, che sta mettendosi in luce anche all’Europeo con la Nazionale.

Il ‘no’ di Ramsey alla cessione complica tutto: si rischia un Khedira bis, e solo un’offerta importante potrebbe convincerlo a lasciare Torino. Il colpo Locatelli rischia così di essere posticipato.

OMNISPORT | 28-06-2021 17:54