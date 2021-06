Euro 2020, il Galles batte la Turchia: decide il gol di Ramsey

L’Italia guarda interessata il match tra Turchia e Galles, prima di affrontare la Svizzera questa sera. Il Galles vince grazie al gol di Ramsey e Roberts, la Turchia deve sperare nel ripescaggio come miglior terza.

La prima grande occasione del match capita sui piedi si Aaron Ramsey: Bale regala una palla d’oro al compagno di squadra ma davanti a Cakir il giocatore della Juventus spreca tutto calciando alto sopra la traversa. Il centrocampista bianconero però si fa perdonare al 42′, praticamente con la stessa dinamica del gol mangiato: Bale serve nuovamente Ramsey in area di rigore ma questa volta la conclusione non lascia scampo all’estremo difensore turco.

Poca Turchia nel primo tempo, che inizia decisamente meglio nel secondo. Al 54′ Burak Yilmaz non approfitta di un rimpallo in area di rigore, tirando malamente d’istinto. Grande chance per colui che è stato votato migliore giocatore della Ligue 1, che in stagione difficilmente ha sbagliato queste conclusioni con il Lille.

La partita si accende e al 61′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Galles. Dal dischetto si presenta Bale dopo essersi procurato il penalty: il giocatore del Tottenham però calcia malissimo, palla alta sopra la traversa. Lo stesso Bale pochi secondi dopo potrebbe segnare in maniera rocambolesca dopo il rinvio di Cakir, ma il gallese non è fortunato.

Un altro giocatore della Juventus è andato vicino al gol: è Demiral, che all’88’ stacca bene di testa da calcio d’angolo ma trova la respinta di Ward. Dopo una mega rissa, Wilson ha la possibilità di chiudere il match ma Cakir si fa trovare pronto. Pochi secondi dopo però Bale regala un altro assist, questa volta a Roberts che non sbaglia: 2-0, partita finita.

OMNISPORT | 16-06-2021 19:55