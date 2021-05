Bale potrebbe dire addio al calcio e cambiare sport

Gareth Bale recentemente ha dichiarato: “So già dove andrò a giocare, ma se lo dicessi ora creerei il caos. Succederà dopo gli Europei e lo rivelerò quando avrò voglia di farlo. Ora come ora non penso a nulla, mi concentro al massimo per finire questa stagione nel miglior modo possibile. Ci raduneremo a breve per gli Europei e non voglio pensare a nulla che non sia il Galles”.

Dalla Spagna, spuntano indiscrezioni clamorose che potrebbero veramente fare rumore: Gareth Bale starebbe valutando il proprio futuro in maniera più ampia e potrebbe addirittura proporre una rescissione anticipata al Real Madrid e dare l’addio al calcio per dedicarsi al Golf, la seconda passione del gallese.

OMNISPORT | 26-05-2021 21:41