Juventus, Ramsey criptico sul futuro: "Voglio tornare in un posto che mi dia fiducia"

Il Galles, incluso nel girone dell’Italia, si prepara al debutto ufficiale a Euro 2020 contro la Svizzera. Tra i calciatori più attesi dei ‘Dragoni’ c’è sicuramente Aaron Ramsey. Il centrocampista della Juventus è reduce da due annate costellate da poche luci ma da tante, tantissime ombre.

Difficoltà d’ambientamento, una spiccata cronicità alla voce infortuni e, soprattutto, troppe prestazioni al di sotto delle aspettative da parte di colui che sarebbe dovuto diventare il valore aggiunto della mediana bianconera.

E invece nè Maurizio Sarri nè Andrea Pirlo sono riusciti ad invertire la tendenza durante il biennio torinese dell’ex ‘Gunners’ che, a questo punto, si pone lecite domande circa il proprio futuro dopo i 65 gettoni di presenza (e 6 goal) in maglia strisciata e nel corso di un’intervista a ‘Repubblica’ il giocatore classe 1990 ha spiegato le sensazioni contrastanti vissute a Torino rispetto al contesto della nazionale.

“Le ultime due stagioni sono state davvero difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati alcuni fattori e dei cambiamenti ai quali non ero abituato. In nazionale invece sono contentoperchè sento di vivere in un gruppo che mi segue: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di che cosa ha bisogno il mio fisico.

Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione.

Adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene, e avere fiducia”.

Ramsey farà oggi il suo esordio con la nazionale Gallese a Euro 2020.

OMNISPORT | 12-06-2021 14:26