Mercato Juve: Allegri taglia un giocatore, scambio con Mauro Icardi

Uno dei primi giocatori a lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri sarà Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, arrivato nella scorsa stagione nell’ambito di uno scambio con Miralem Pjanic, è stato bocciato dal mister toscano, che non lo ritiene adatto al suo gioco e lo ha messo nella lista dei giocatori cedibili.

Proprio la maxi operazione di un anno fa con il Barcellona rende complicato trovare un club in grado di sborsare il prezzo fissato dalla Juve per il suo cartellino, ovvero 50 milioni di euro: secondo Sportmediaset, gli uomini di mercato bianconeri si stanno muovendo in modo differente e utilizzeranno il giocatore come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi di mercato.

Nel mirino di Allegri c’è Sergej Milinkovic-Savic, pezzo pregiato della Lazio e valutato molto da Claudio Lotito: la Juve spera di trovare un appoggio da parte di Maurizio Sarri, che stima molto Arthur e potrebbe utilizzarlo come regista per la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste.

Un altro obiettivo dichiarato della Vecchia Signora è Mauro Icardi. Il bomber argentino è chiuso a Parigi e non vede l’ora di tornare in Italia: Juve e Paris Saint Germain potrebbero pensare ad uno scambio alla pari. I francesi hanno cercato il brasiliano in passato e potrebbero essere interessati, inoltre vogliono sbarazzarsi il prima possibile dell’ex capitano dell’Inter, ormai fuori dai progetti per il futuro.

OMNISPORT | 25-06-2021 17:42