Mercato Milan: assalto a Mauro Icardi, c'è una novità

Il Milan continua a sognare Mauro Icardi. L’operazione di Zlatan Ibrahimovic mette in allarme il club rossonero, che sa che deve agire sul mercato per non trovarsi scoperto in attacco in caso di ulteriori stop del 39enne svedese.

Non basterà quindi l’arrivo del 35enne Olivier Giroud dal Chelsea: il Diavolo si sta guardando intorno alla ricerca di occasioni. Restano lontani Vlahovic e Belotti, troppo cari, mentre resta aperta la pista di un possibile prestito di Mauro Icardi.

L’attaccante argentino non trova spazio al Paris Saint Germain e potrebbe tornare in Italia con la formula della cessione in prestito con diritto di riscatto: un’operazione che potrebbe avvenire nel finale della sessione estiva, quando saranno più chiare le condizioni di Ibrahimovic.

Intanto un altro fattore spinge Icardi più vicino al Milan: è scaduta la clausola anti-italia che l’Inter aveva fatto inserire nel contratto di Maurito, che prevedeva un indennizzo di 15 milioni di euro qualora il club francese avesse rivenduto il bomber argentino in Italia entro il 31 maggio 2021. Ora il Psg sarà libero di cedere Icardi in Italia senza costi aggiuntivi.

Su Icardi resta forte la Juventus, che è però in attesa di novità sulla situazione di Cristiano Ronaldo. Anche la Roma ha messo gli occhi sull’ex capitano dell’Inter, ma per ora non c’è in atto nessuna trattativa.

OMNISPORT | 19-06-2021 12:12