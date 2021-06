Colpo Juve in attacco: "Meglio di Icardi". Tifosi entusiasti

Mentre il nuovo assetto tecnico-dirigenziale della Juventus con il tandem Allegri-Cherubini cerca di districare il nodo Cristiano Ronaldo una cosa appare certa: la Vecchia Signora vuole prendere un grande attaccante, un bomber che possa garantire gli stessi gol di CR7 ma con una presenza d’area più costante del portoghese. Accanto ai vecchi amori ancora mai corrisposti fino alla fine, Icardi e Dzeko, nelle ultime ore si sta facendo calda la pista che porta ad un colpo “inglese”, dal Manchester City di Guardiola. Stiamo parlando di Gabriel Jesus!

Mercato Juventus: Pep ti dona Gabriel Jesus

Se Dybala e Morata sono pedine che tutti immaginano nella Juve 2021-22 – la loro conferma è una ragionevole certezza – il terzo nome attira più attenzione. In rosa, al momento, c’è Cristiano Ronaldo ma è possibile che tra un mese quella casella sarà occupata da Gabriel Jesus o Mauro Icardi. E Gabriel Jesus ha la situazione più interessante, al momento. I bianconeri ne stanno parlando con gli intermediari, per un’operazione in prestito con riscatto a lungo termine. Un modo così per avere subito l’attaccante di profilo internazionale, dilazionando il pagamento per gli anni futuri. Inoltre al City è in arrivo Kane, è esploso Foden e il brasiliano può cambiare aria dal momento che Guardiola lo ha utilizzato poco nell’ultimo anno.

Icardi o Gabriel Jesus: tifosi Juve vogliono il brasiliano

Se nelle trattative è tutto ancora nella fase iniziale, i tifosi della Vecchia Signora pare non abbiano dubbi su chi puntare. La Gazzetta dello Sport ha realizzato un sondaggio per tastare il polso della tifoseria bianconera. Li ha messi davanti a una scelta secca: Gabriel Jesus o Icardi, chi dei due farebbe più comodo alla Juve? Dei quasi 5.000 lettori della rosea online che hanno espresso il loro voto il 24enne brasiliano del Manchester City ha battuto alla grande l’ex Inter: il 66,8% dei votanti ha dato la sua preferenza al brasiliano, con Maurito fermo al 33,2% dei voti,

Calciomercato Juve: “Meglio Gabriel Jesus di Wanda…”

Due fattori pesano nel non voler Icardi alla Juve: da una parte il suo trascorso all’Inter, comunque superabile dopo il primo impatto, ma soprattutto l’essere associato, nella vita sentimentale e in quella lavorativa alla presenza ingombrante della moglie-agente Wanda Nara. E lo si legge nei commenti: “Il risultato era scontato, senza considerare che acquistando Icardi ti porti in casa anche l’ingombrante biondona” scrive qualche supporter bianconero.

Icardi alla Juve però fa gola a più di qualcuno: “Il 90% dei votanti Gabriel Jesus sono interisti che hanno paura che Icardi torni in Italia ed inizi a purgarli. La Juve con Icardi diventa una delle favorite all C.L. Il Milan con Icardi farebbe 10 passi in avanti”; oppure “Icardi realizzativamente parlando al confronto di Gabriel Jesus e’ decisamente meglio”.

SPORTEVAI | 09-06-2021 09:25