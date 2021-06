Juve, Icardi: l'indizio social scatena il mercato e i tifosi

Galeotto fu il post, la foto, il commento, e chi lo scrisse. In tempo di social il calciomercato si fa soprattutto sul web. Specie quando i grandi protagonisti del calcio, un po’ per diletto, un po’ per provocazione, si lasciano andare a quelli che vengono interpretati sempre come indizi di un qualcosa. E’ stato questo il caso di uno scatto postato da Mauro Icardi sul proprio profilo Instagram che ha fatto “scattare”, è proprio il caso di dirlo, la solita ridda di voci che lo vogliono, chissà, prossimo e promesso sposo della Juventus. Favorendo così la più classica delle bufere di commenti da parte dei tifosi bianconeri e non.

Icardi punta una zebra: indizio sulla Juve?

Come tutti sanno la coppia delle coppie del calcio, Mauro Icardi e Wanda Nara. sono in questo periodo in viaggio in Africa. Molto attivi sui social i due postano spesso scatti della loro vacanza. Ecco perché, dietro un semplice safari in Tanzania, in molti – stampa di settore compresa – ha letto doppi sensi, in chiave di calciomercato. Lo scatto in questione ritrae l’attaccante argentino ex Inter, ora al Psg, intento a mettere a fuoco delle zebre… In molti hanno quindi visto in questa foto una sorta di messaggio subliminale, nemmeno tanto nascosto, su un suo eventuale arrivo alla Juventus. Sicuramente una forzatura ma in tempi di calciomercato tutto è lecito.

La zebra e la Juve: l’ironia dei tifosi sulle foto di Icardi

Si è quindi scatenata la solita ridda di articoli sul web ma anche soprattutto di commenti da parte dei tifosi, qualcuno l’ha presa come un vero e proprio segnale di mercato, altri solo come una boutade, anche da parre dello stesso Icardi, che spesso, insieme alla moglie-agente Wanda, gioca sui doppi sensi nelle sue foto social. Del resto pochi giorni aveva postato la parola “fake” su una notizia che lo dava come certo alla Juve.

Gli utenti della rete intanto hanno scatenato tutta la propria ironia sui social. C’è chi scrive: “Se avesse fotografato gazze ladre avrebbero avuto più certezze”, e ancora: “Quindi se fa un selfie con un pescatore va alla Samp? Se fotografa una torre ma lo fa in obliquo va al Pisa?”, “Ha anche fotografato un leone ergo anche i tifosi del Brescia sperano”, “Mbappé avvistato a mangiare delle Meringhe, i tifosi del Real sognano!”.

E un tifoso si chiede: “Ma in Africa cosa doveva fotoragrafare la Tour Eiffel? E se invece avesse fotografato due leoni o due ippopotami quali tifosi avrebbe fatto sognare?”, e la risposta non tarda ad arrivare: “Leone di Suning, ippopotami la squadra dei Pampers. Purtroppo il livello del giornalismo sportivo è questo, gossip di bassa lega“.

SPORTEVAI | 07-06-2021 09:21