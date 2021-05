Juve, con Allegri ripartono due tormentoni: tifo in fermento

Non si è neppure accomodato ufficialmente nel suo ufficio alla Continassa che già si susseguono le indiscrezioni sulla nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è pronto a tornare alla guida dei bianconeri con nuove ambizioni e poteri più ampi: potrà infatti regolare direttamente il mercato della Vecchia Signora, indirizzando scelte e obiettivi ancor più di quanto non abbia fatto in passato.

Juve, pieni poteri ad Allegri sul mercato

Proprio la versione rinnovata dell’incarico apre le porte alle suggestioni di mercato più intriganti. Come tutti i tecnici, anche Allegri ha i suoi calciatori prediletti o i suoi pallini. Che, in queste fasi di inizio mercato, per qualcuno potrebbero diventare obiettivi della Juventus. Si spiega così la ripartenza di due “storici” tormentoni di ogni sessione di mercato della Juventus: quello legato al ritorno di Pogba e quello che vorrebbe Icardi a Torino.

Juve su Icardi, il Tweet di Schira

Se l’interesse per Pogba è raccontato ovunque – gli ultimi rumors parlano della possibilità di un clamoroso scambio col Manchester: Ronaldo allo United e Pogba in bianconero – a riaprire la telenovela Icardi ci pensa il super esperto di mercato Nicolò Schira con un post su Twitter: “La Juventus prenderà un nuovo attaccante in estate: uno dei principali obiettivi dei bianconeri è sempre Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nelle prossime settimane – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Allegri lo apprezza molto e l’attaccante argentino vorrebbe ritornare in serie A…Occhi aperti”.

Tifosi bianconeri in fermento per il mercato

Ai supporter bianconeri piacerebbe il ritorno del centrocampista francese, mentre non genera troppi entusiasmi la prospettiva di vedere ‘Maurito’ alla Juve. “Più che Icardi, non sarebbe il caso semmai di far rientrare Kean?”, chiede un fan. “Prendere Icardi e girare 15 milioni all’Inter? Giammai”, taglia corto un altro supporter. “Mi pare chiaro che se arriva Icardi Ronaldo se ne va”, è la deduzione di un tifoso. “Super contento se tornasse Pogba, Icardi e signora invece lasciamoli ad altri”, è un invito esplicito. “Pogba? Magari. Però quello di qualche anno fa, l’ho visto al Manchester ultimamente e sembra la sua controfigura”, osserva un supporter. “Ci servono una prima punta, un centrocampista di qualità e un terzino. Il polpo non è nessuno dei tre, purtroppo. E poi costa troppo e c’è pure Raiola di mezzo”, scrive scettico un utente su Facebook.

SPORTEVAI | 28-05-2021 11:40