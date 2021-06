Mercato Juve: nuovo obiettivo a centrocampo, occhi sul Real

La Juventus va a caccia di rinforzi a centrocampo, il reparto che più ha destato perplessità nella scorsa stagione. Oltre a un regista (Locatelli e Pjanic sono i due nomi in cima alla lista di Allegri), gli uomini di mercato bianconeri ragionano anche su un ulteriore elemento in grado di dare grande qualità alla mediana dei torinesi.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, nel mirino della Vecchia Signora ci sarebbe Casemiro, centrocampista del Real: il giocatore brasiliano, praticamente intoccabile sotto la gestione di Zinedine Zidane, non è contento per il ritorno sulla panchina dei blancos di Carlo Ancelotti, con cui aveva avuto poco spazio in passato, e potrebbe decidere per l’addio.

La Juventus resta così alla finestra, pronta ad approfittare dell’occasione che potrebbe arrivare. Per far posto al capitano verdeoro sarebbero decisive le partenze di alcuni elementi del centrocampo, tra tutti Ramsey e Rabiot.

Massimiliano Allegri, Pavel Nedved e Federico Cherubini lavorano anche su un colpo in difesa. Nel mirino del mister toscano c’è il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, che andrebbe a coprire nella rosa bianconera la partenza ormai probabile di Merih Demiral. In scadenza di contratto il prossimo gennaio, Milenkovic potrebbe sbarcare a Torino per circa 10 milioni di euro.

OMNISPORT | 05-06-2021 20:43