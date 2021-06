Mercato Juve, contatto Cristiano Ronaldo-Allegri: c'è la decisione

Juventus e Cristiano Ronaldo sono d’accordo sul divorzio estivo, e stanno lavorando per trovare una soluzione favorevole per tutti. Secondo quanto riporta ESPN, la punta portoghese avrebbe già parlato con Massimiliano Allegri dopo l’addio di Andrea Pirlo, confermando l’intenzione di cambiare aria. Lo stesso club bianconero vuole liberarsi del pesantissimo ingaggio da 31 milioni di euro netti per far respirare la casse della società.

L’agente Jorge Mendes avrebbe così ricevuto l’incarico di trovare una soluzione: sono tre i club contattati, Paris Saint Germain, Manchester United e anche Real Madrid, che dopo il ritorno di Carlo Ancelotti torna ad essere una soluzione praticabile.

CR7 non ha comunque preso una decisione definitiva, e difficilmente lo farà prima dell’inizio dell’Europeo del Portogallo (lusitani in campo il 15 giugno contro l’Ungheria). Le scelte potrebbero slittare così a dopo Euro 2020, in pieno luglio.

Restano gli ostacoli delle dimensioni dell’ingaggio che percepisce a Torino, e delle agevolazioni fiscali di cui gode in Italia, che rendono le trattative per un addio anticipato più complicate.

Ronaldo in un recente messaggio su Instagram aveva pubblicato un post che sapeva di addio: “Ho vinto il campionato, la supercoppa, la coppa nazionale, il premio di miglior giocatore, quello di miglior marcatore e ho raggiunto 100 gol per un club sia in Inghilterra, che in Spagna che in Italia. Non c’è niente come la sensazione di aver lasciato un segno in ogni paese in cui ho giocato, e aver dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, quello che mi anima ed è quello che continuerò a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio”.

